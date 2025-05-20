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Валентина Чорна, редакторка розділу Стиль життя

Для серіалу про Гаррі Поттера будують ціле місто за $1,2 млрд – зі школою для акторів

Серіал Гаррі Поттер - акторський склад
Фото: Unsplash

Для зйомок нового серіалу про Гаррі Поттера студія Warner Bros. будує повнофункціональне “мінімісто” вартістю $1,25 млрд.

Де зніматимуть серіал про Гаррі Поттера

Амбітний майданчик, розташований на студії Leavesden Studios у Великій Британії, включатиме нові дороги, багатоповерхові паркінги, величезні ангари для зйомок та безліч допоміжних приміщень, необхідних для підтримки виробництва такого масштабу.

Як пишуть ЗМІ, продюсери будують не лише декорації, а й школу для юних акторів, що дуже важливо з огляду на довгостроковість зйомок. Також у місті буде медичний центр і спеціальні приміщення для тварин, які братимуть участь у серіалі: від сов і щурів до коней і павуків.

Зараз дивляться

Джерело повідомило, що місто функціонуватиме як “невеликий мегаполіс, який не лише забезпечить декорації для шоу, але й надасть всі умови, необхідні для величезного акторського складу та знімальної групи”.

Нещодавно телеканал HBO підтвердив імена перших шістьох акторів, які зіграють викладачів Гоґвортсу у майбутньому серіалі. Хто втілить головних героїв – Гаррі Поттера, Герміону Грейнджер та Рона Візлі – наразі невідомо.

Зйомки серіалу розпочнуться влітку 2025 року, а його прем’єра запланована на кінець 2026-го – початок 2027 року

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Джерело: Collider, The Sun

Гаррі Поттер
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