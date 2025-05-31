Кто покинул МастерШеф 15 в 14-м выпуске — готовили блюда из экзотического белка

В субботу, 31 мая, на телеканале СТБ вышел 14-й выпуск кулинарного проекта МастерШеф 15.

До победы кого-то из аматоров остались считанные конкурсы, поэтому уже совсем скоро кто-то получит возможность отправиться в Лондон в кулинарную школу Le Cordon Bleu.

На этот раз участники воспроизводили блюда друг друга, а также готовили еду с экзотическим белком. Как прошел 14-й выпуск МастерШеф 15 и кто покинул проект — читайте дальше.

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Как прошел 14-й выпуск МастерШеф 15

Первое испытание, которое ждало участников МастерШеф, получило название Сломанный телефон. В начале конкурса из каждой команды остался только один представитель.

Аматоры должны были попробовать блюда и приготовить копии. Далее они оставляли поверхности, а на их место выходили следующие участники, и так по очереди.

Судьи попробовали только последнее блюдо из каждой команды. В конце концов, с задачей не справилась команда желтых. Там начинал готовить Богдан, повторял Александр, а вот судьи пробовали блюдо Виктории. Однако все допустили слишком большое количество ошибок, поэтому получили черные фартуки.

Во время второго конкурса, который назывался Экзотический белок, аматоры готовили индивидуальные авторские блюда. Путем жеребьевки они узнавали, чей белок нужно использовать в приготовлении. Первой выбор делала обладательница шеф-ножа Катя. Ей достались зоофобусы.

В итоге этого испытания черный фартук получил Денис, поэтому он присоединился к финальной битве недели.

Кто покинул МастерШеф 15 в 14-м выпуске

В финальном испытании участники должны были на полную задействовать свои рецепторы. Среди продуктов, которые нужно было отгадать и из них приготовить блюдо, был дуриан, ферментированные бобы натто и тому подобное.

С заданием не справился Александр Лозко. Поэтому в 14-м выпуске МастерШеф 15 от 31 мая домой уехал именно он.

Александр Лозко родом из Киева, ему 23 года. У парня более четырех лет опыта в IT: занимался развитием бизнесов, оптимизацией процессов, внедрением решений на основе искусственного интеллекта и руководил большими командами.

Сейчас совмещает карьеру коуча, психолога-консультанта и бизнес-девелопера. Изучает психотерапию, чтобы помогать людям находить баланс и раскрывать свой потенциал. Кулинарный путь Александра начался в 12 лет благодаря дедушке, который показал, что кухня — это пространство для творчества.

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