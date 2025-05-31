Хто покинув МастерШеф 15 у 14-му випуску – готували страви з екзотичного білка

У суботу, 31 травня, на телеканалі СТБ вийшов 14-й випуск кулінарного проєкту МастерШеф 15.

До перемоги когось із аматорів залишилися лічені конкурси, тож вже зовсім скоро хтось здобуде можливість вирушити в Лондон до кулінарної школи Le Cordon Bleu.

Цього разу учасники відтворювали страви одне одного, а також готували їжу з екзотичним білком. Як пройшов 14-й випуск МастерШеф 15 і хто покинув проєкт – читайте далі.

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Як пройшов 14-й випуск МастерШеф 15

Перше випробування, яке чекало на учасників МастерШеф, отримало назву Зламаний телефон. На початку конкурсу з кожної команди залишився лише один представник.

Аматори мали скуштувати страви і приготувати копії. Далі вони залишали поверхні, а на їхнє місце виходили наступні учасники, і так по черзі.

Судді скуштували лише останню страву з кожної команди. Зрештою, із завданням не впоралася команда жовтих. Там починав готувати Богдан, повторював Олександр, а от судді куштували страву Вікторії. Проте всі допустилися занадто великої кількості помилок, тож отримали чорні фартухи.

Під час другого конкурсу, який мав назву Екзотичний білок, аматори готували індивідуальні авторські страви. Шляхом жеребкування вони дізнавалися, чий білок потрібно використати у приготуванні. Першою вибір робила володарка шеф-ножа Катя. Їй дісталися зоофобуси.

У підсумку цього випробування чорний фартух отримав Денис. Тож він доєднався до фінальної битви тижня.

Хто покинув МастерШеф 15 у 14-му випуску

У фінальному випробуванні учасники мали на повну задіяти свої рецептори. Серед продуктів, які потрібно було відгадати і з них приготувати страву, був дуріан, ферментовані боби натто тощо.

Із завданням не впорався Олександр Лозко. Тож у 14-му випуску МастерШеф 15 від 31 травня додому поїхав саме він.

Олександр Лозко родом з Києва, йому 23 роки. Хлопець має понад чотири роки досвіду в IT: займався розвитком бізнесів, оптимізацією процесів, впровадженням рішень на основі штучного інтелекту та керував великими командами.

Нині поєднує кар’єру коуча, психолога-консультанта і бізнес-девелопера. Вивчає психотерапію, щоб допомагати людям знаходити баланс і розкривати свій потенціал. Кулінарний шлях Олександра розпочався у 12 років завдяки дідусеві, який показав, що кухня – це простір для творчості.

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