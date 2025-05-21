Эктор Хименес-Браво объяснил, почему появился в форме ВСУ: Это звание носят лучшие
Шеф-повар Эктор Хименес-Браво прокомментировал свое появление в военной форме, которая вызвала волну обсуждений в соцсетях и медиа. Некоторые даже предположили, что кулинар мобилизовался, поэтому Эктор решил все прояснить.
— Быть украинским воином — большая честь и ответственность. Это звание носят лучшие. Поэтому должен уточнить, — написал ресторатор.
Что Эктор Хименес-Браво делает в армии
По словам судьи реалити МастерШеф, он мог бы присоединиться к иностранному легиону, однако выбрал другой путь — сотрудничество с 429 отдельным полком беспилотных систем Ахиллес, бойцов которого поддерживает уже давно.
Хименес-Браво прошел специальную подготовку вместе с подразделением, чтобы лучше понять его работу и проблематику изнутри.
— Я буду представлять полк Ахиллес, буду участвовать в тех активностях подразделения, к которым меня привлечет командование, и, конечно, сделаю все возможное, чтобы помогать с обеспечением, — заверил шеф-повар.
Командир формирования Юрий Федоренко уточнил, что из-за правовых ограничений иностранцы не могут мобилизоваться в 429 полк, однако для Эктора нашли другую форму участия. Он станет частью внештатной команды Ахиллеса. Вместе с тем командир полка отметил, что потенциал ресторатора как бойца — на высоте.
— Несмотря на все, война не заканчивается,и свои навыки нужно совершенствовать, чтобы быть готовым сопротивляться и защищать свое! — добавил Федоренко.
Эктор Хименес-Браво также успокоил поклонников кулинарного реалити, заверив, что не покидает проект.
К слову, если вы пропустили 12-й выпуск и не знаете, кто покинул МастерШеф 15, посмотрите материал Фактов ICTV.