Эктор Хименес-Браво объяснил, почему появился в форме ВСУ: Это звание носят лучшие

Шеф-повар Эктор Хименес-Браво прокомментировал свое появление в военной форме, которая вызвала волну обсуждений в соцсетях и медиа. Некоторые даже предположили, что кулинар мобилизовался, поэтому Эктор решил все прояснить.

— Быть украинским воином — большая честь и ответственность. Это звание носят лучшие. Поэтому должен уточнить, — написал ресторатор.

Что Эктор Хименес-Браво делает в армии

По словам судьи реалити МастерШеф, он мог бы присоединиться к иностранному легиону, однако выбрал другой путь — сотрудничество с 429 отдельным полком беспилотных систем Ахиллес, бойцов которого поддерживает уже давно.

Хименес-Браво прошел специальную подготовку вместе с подразделением, чтобы лучше понять его работу и проблематику изнутри.

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— Я буду представлять полк Ахиллес, буду участвовать в тех активностях подразделения, к которым меня привлечет командование, и, конечно, сделаю все возможное, чтобы помогать с обеспечением, — заверил шеф-повар.

Командир формирования Юрий Федоренко уточнил, что из-за правовых ограничений иностранцы не могут мобилизоваться в 429 полк, однако для Эктора нашли другую форму участия. Он станет частью внештатной команды Ахиллеса. Вместе с тем командир полка отметил, что потенциал ресторатора как бойца — на высоте.

— Несмотря на все, война не заканчивается,и свои навыки нужно совершенствовать, чтобы быть готовым сопротивляться и защищать свое! — добавил Федоренко.

Эктор Хименес-Браво также успокоил поклонников кулинарного реалити, заверив, что не покидает проект.

К слову, если вы пропустили 12-й выпуск и не знаете, кто покинул МастерШеф 15, посмотрите материал Фактов ICTV.

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