Возвращение легенды: Миколина погода будет выходить на ICTV2

С 9 июня в эфире ICTV2 снова будет звучать легендарное Нехай проблеми та незгоди не роблять вам в житті погоди.

После длительного перерыва культовый телеведущий Николай Луценко возвращается в украинский телеэфир с обновленными выпусками Миколиної погоди — рубрики, которая с 90-х стала для многих символом стабильности и залогом доброго утра.

Миколина погода снова в эфире — что известно

Прогноз будет выходить каждое утро с понедельника по пятницу в рамках программы Ранок у великому місті на ICTV2. Это возвращение стало событием не только для зрителей, которые выросли с доброжелательными прогнозами Луценко, но и для самого телеведущего.

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— Для меня самого было неожиданным такое возвращение, но сила единения и хорошие прогнозы — это же наше оружие сейчас. Даже в самые темные времена, когда на сердце и за окном тревога, мы можем найти свет друг в друге, — говорит Николай Луценко.

Голос украинского утра прозвучит на Burning Man 2025

Также Николай Луценко стал голосом большого арт-проекта, с которым Украина отправляется на фестиваль Burning Man 2025. В художественной инсталляции художника Алексея Сая и Виталия Дейнеги Луценко озвучивает глобальный прогноз для мира: Get Ready — Приготовьтесь!

Увидеть уникальный объект вживую украинцы смогут первыми — с 7 по 9 июня на Софийской площади в Киеве. Открытие проекта состоится 7 июня в 19:00. Далее инсталляция отправится в США, где станет частью культового международного фестиваля.

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