Повернення легенди: Миколина погода виходитиме на ICTV2

З 9 червня в ефірі ICTV2 знову лунатиме легендарне Нехай проблеми та незгоди не роблять вам в житті погоди.

Після тривалої перерви культовий телеведучий Микола Луценко повертається до українського телеефіру з оновленими випусками Миколиної погоди – рубрики, яка з 90-х стала для багатьох символом стабільності та запорукою доброго ранку.

Миколина погода знову в ефірі – що відомо

Прогноз виходитиме щоранку з понеділка до п’ятниці в межах програми Ранок у великому місті на ICTV2. Це повернення стало подією не лише для глядачів, які виросли з доброзичливими прогнозами Луценка, а й для самого телеведучого.

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– Для мене самого було неочікуваним таке повернення, та сила єднання і добрі прогнози – то ж наша зброя зараз. Навіть у найтемніші часи, коли на серці й за вікном тривога, ми можемо знайти світло одне в одному, – каже Микола Луценко.

Голос українських ранків прозвучить на Burning Man 2025

Також Микола Луценко став голосом великого артпроєкту, з яким Україна вирушає на фестиваль Burning Man 2025. У мистецькій інсталяції художника Олексія Сая та Віталія Дейнеги Луценко озвучує глобальний прогноз для світу: Get Ready! — Приготуйтеся!

Побачити унікальний обʼєкт наживо українці зможуть першими – з 7 до 9 червня на Софійській площі в Києві. Відкриття проєкту відбудеться 7 червня о 19:00. Далі інсталяція вирушить до США, де стане частиною культового міжнародного фестивалю.

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