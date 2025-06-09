Малфой, Уизли и Дурслей: HBO объявил актеров на второстепенные роли в сериале по Гарри Поттеру

HBO Original объявил актеров на второстепенные роли в сериале о волшебнике Гарри Поттере.

Какие будут актеры в сериале о Гарри Поттере

Как говорится в сообщении HBO, студента школы волшебства Хогвартс Драко Малфоя сыграет британский актер Локс Пратт.

Стало известно, что роль волшебника Люциуса Малфоя, который является отцом Драко, получил актер Джонни Флинн.

Сейчас смотрят

В то же время в сериале волшебницу Молли Уизли и мать Рона, который является другом Гарри Поттера, сыграет британская актриса Кэтрин Паркинсон.

Кроме этого, утверждены актеры на роли однокурсников Гарри Поттера.

Среди них: студент-грифиндорец Шеймус Финниган, роль которого досталась Лео Эрли. Парвати Патил будет играть Алессия Леони, а Лаванду Браун — Сиенна Муса.

В то же время тетю и дядю Гарри Поттера, Петунию и Вернона Дурслей, сыграют Бел Паули и Дэниел Ригби, а министра магии Корнелиуса Фаджа — Берти Карвел.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Max (@streamonmax)

В апреле 2023 года HBO объявил о начале работы над сериалом по волшебной вселенной Гарри Поттера.

По предварительным планам, съемки сериала должны начаться летом 2025 года, а первый сезон нового сериала выйдет в эфир уже в 2026 году.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.