За весь 2025 год в Украине родилось более 168,7 тысячи детей, свидетельствуют данные Министерства юстиции. В то же время за этот период было зарегистрировано 485,2 тысячи смертей.

Таким образом, на одного новорожденного в прошлом году приходилось трое умерших. В целом смертность в стране за год снизилась на 2%, тогда как рождаемость сократилась на 4,5%.

Какова рождаемость в Украине в 2025 году и за последние годы

Какова рождаемость в Украине

В 2025 году в Украине родилось 168 778 детей. После резкого падения в 2022 году, когда показатель снизился на 25%, темпы сокращения постепенно замедляются, ведь в 2024 году спад составил 6%, а в 2025-м — 4,5%.

До начала полномасштабного вторжения рождаемость также снижалась — в среднем на 8% ежегодно.

Впрочем, если сравнивать с 2021 годом, разница остается существенной — сейчас детей рождается в 1,6 раза меньше. В то же время отдельные регионы демонстрируют положительную динамику.

В частности, во Львовской области рождаемость выросла на 1,5% (на 230 младенцев больше, чем годом ранее), а в Волынской — на 0,6% (плюс 44 ребенка).

Какова рождаемость в регионах в 2025 году

Наибольшее падение рождаемости фиксируется в прифронтовых областях и регионах, где продолжаются боевые действия. Так, в Херсонской области показатель снизился на 16%, в Запорожской — на 11%.

Еще на 9% сократилось количество новорожденных в Днепропетровской, Сумской, Черниговской, Харьковской и Черновицкой областях.

Лидером по количеству рождений традиционно остается Киев — 19 410 детей, что составляет 11,5 % от общего показателя. При этом в столице зафиксировано относительно небольшое снижение — на 1,5 % по сравнению с 2024 годом.

Второе место занимает Львовская область с 15 872 новорожденными, третье — Днепропетровская с показателем 12 754 детей.

Каково количество смертей в Украине в 2025 году

В 2025 году в Украине зарегистрировали 485 296 смертей. В целом уровень смертности снизился на 2%, однако соотношение остается критическим — на одного новорожденного приходится трое умерших.

Наибольшее количество смертей зафиксировано в Днепропетровской области (52 559), в Киеве (36 296) и в Харьковской области (34 670).

Где смертность растет, а где снижается

Динамика смертности в регионах различается. В частности, снижение показателей зафиксировали в Полтавской и Ровенской областях — на 4%.

В то же время в ряде областей смертность выросла. Больше всего — в Киеве (+2%). Также повышение показателей зафиксировали в Черновицкой (+1,6%), Черкасской (+1%), Ивано-Франковской (+0,9%), Тернопольской (+0,6%) и Львовской (+0,4%) областях.

Источник: Оpendatabot

