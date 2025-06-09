Малфой, Візлі та Дурслей: HBO оголосив акторів на другорядні ролі у серіалі за Гаррі Поттером

HBO Original оголосив акторів на другорядні ролі в серіалі про чарівника Гаррі Поттера.

Які будуть актори у серіалі про Гаррі Поттера

Як йдеться у повідомленні HBO, студента школи чаклунства Гоґвортс Драко Малфоя зіграє британський актор Локс Пратт.

Стало відомо, що роль чарівника Люціуса Малфоя, який є батьком Драко, отримав актор Джонні Флінн.

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Водночас у серіалі чарівницю Моллі Візлі та матір Рона, який є другом Гаррі Поттера, зіграє британська акторка Кетрін Паркінсон.

Крім цього, затверджено акторів на ролі однокурсників Гаррі Поттера.

Серед них: студент-ґрифіндорець Шеймус Фінніган, роль якого дісталася Лео Ерлі. Парваті Патіл гратиме Алессія Леоні, а Лаванду Браун – Сієнна Муса.

Водночас тітку і дядька Гаррі Поттера, Петунію і Вернона Дурслей, зіграють Бел Паулі та Деніел Рігбі, а міністра магії Корнеліуса Фаджа – Берті Карвел.

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У квітня 2023 року HBO оголосив про початок роботи над серіалом за чарівним всесвітом Гаррі Поттера.

За попередніми планами, знімання серіалу має розпочатися влітку 2025 року, а перший сезон нового серіалу вийде в ефір вже у 2026 році.

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