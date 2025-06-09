Быт, шутки и романтика: Леся Никитюк поделилась подробностями личной жизни

Телеведущая Леся Никитюк, которая в прошлом году раскрыла отношения с военнослужащим Дмитрием Бабчуком, поделилась серией личных Instagram-сторис.

По случаю дня рождения Дмитрия она позволила подписчикам заглянуть в их совместную жизнь.

Леся Никитюк поздравила жениха с днем рождения

В сторис Никитюк в первую очередь сделала перепост публикации любимого, которому исполнилось 29 лет. По словам Дмитрия, девять из них он посвятил службе в армии.

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Он подытожил, что гордится собой, и поблагодарил побратимов и друзей за поддержку, а также почтил память тех, кто отдал жизнь за Украину.

– Мы одно милитари-общество, которое несет в массы правильные ценности для молодого поколения, мы наставники, которых не было у нас, когда каждый из нас принимал решение присоединиться к армии, – отметил Дмитрий Бабчук.

Леся Никитюк поделилась личным

Телезвезда, кроме поздравлений в комментариях, показала в сторис различные совместные моменты и воспоминания: от походов по магазинам и утренних ритуалов – до шуток и романтики.

Не обошлось и без иронии в фирменном стиле ведущей. Она призналась, что “любит, как он ходит с ней на шопинг” и то, как “подкрадывается утром к шкафу за любимой футболкой.”

– Хорошо, что я тебе на них аж две полочки выделила, – с юмором отметила Леся.

Также она добавила, что Дмитрий умеет ее “кружить”, а еще вспомнила, как он арендовал Rolls-Royce для прогулки. Никитюк рассказала, что так долго собиралась, что времени осталось только на то, чтобы сфотографироваться возле авто.

Что известно об отношениях Никитюк и Бабчука

Напомним, что об отношениях пары стало известно в октябре 2024 года, когда ведущая впервые подтвердила роман с военным.

В январе 2025 года пара объявила о помолвке. Признание в любви состоялось в заснеженных Карпатах. В марте Никитюк призналась, что мечтает о большой украинской свадьбе, однако из-за службы Дмитрия в ВСУ они решили отложить торжество на неопределенный срок.

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