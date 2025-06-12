Умер Гриша Чайка – участник концертной команды группы Океан Эльзы
Группа Океан Эльзы сообщила о потере в коллективе. Ушел из жизни музыкант Гриша Чайка, который долгое время был участником концертной команды ОЭ.
Умер Гриша Чайка – что известно
На официальной странице группы в Instagram указано, что в последние месяцы Григорий боролся с тяжелой болезнью.
– Бог забрал его к себе. Светлая память тебе, друг, – написали участники Океана Эльзы.
В своих соцсетях гитарист группы 4АЙКА рассказывал, что у него обнаружили рак крови. Об этом стало известно 11 мая. Музыкант отметил, что его ждет долгое и дорогостоящее лечение. Через неделю после того поста он появился в клинике на четвертый день после первой химиотерапии.
– Благодаря вашим пожертвованиям я получаю: лечение, кровь, плазму, тромбоконцентрат и необходимые лекарства. Поэтому приближаюсь к ремиссии. Впереди следующий этап лечения, – отчитался перед поклонниками Гриша Чайка.
В своем последнем посте музыкант написал, что прошел вторую химиотерапию, и попросил всех, кто в состоянии, выступить донорами крови. Уже сегодня, 12 июня, группа Океан Эльзы сообщила, что гитариста не стало. У него остались жена и маленькая дочь, которую он очень сильно любил и показывал подписчикам в соцсетях.
Фото: Гриша Чайка