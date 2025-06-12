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Тетяна Штерєва, редакторка розділу Стиль життя
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Помер Гриша Чайка – учасник концертної команди гурту Океан Ельзи

помер Гриша Чайка

Гурт Океан Ельзи повідомив про втрату в колективі. Пішов з життя музикант Гриша Чайка, який тривалий час був учасником концертної команди ОЕ.

Помер Гриша Чайка – що відомо

На офіційній сторінці гурту Instagram зазначено, що останні місяці Григорій боровся з тяжкою хворобою.

– Бог забрав його до себе. Світла пам’ять тобі, друже, – написали учасники Океану Ельзи.

У своїх соцмережах гітарист гурту 4АЙКА розповідав, що у нього виявили рак крові. Про це стало відомо 11 травня. Музикант зауважив, що на нього чекає довге та вартісне лікування. За тиждень після того допису він показався у клініці на четвертий день після першої хімієтерапії.

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– Завдяки вашим донатам я отримую: лікування, кров, плазму, тромбоконценртат та необхідні ліки. Тож наближаюся до ремісії. Попереду наступний етап лікування, – звітував перед шанувальниками Гриша Чайка.

У своєму останньому пості музикант написав, що зробив другу хімію та попрохав усіх, хто в змозі, виступити донорами крові. Вже сьогодні, 12 червня, гурт Океан Ельзи повідомив, що гітариста не стало. У нього лишилися дружина та маленька донечка, яку він дуже сильно любив та показував підписникам у соцмережах, як росте його Поліна.

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Фото: Гриша Чайка

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