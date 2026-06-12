По меньшей мере три человека пострадали во время взрывов в Николаеве сегодня, 12 июня, когда армия РФ атаковала областной центр ударными беспилотниками.

Об этом сообщил начальник Николаевской областной военной администрации Виталий Ким и представители ГСЧС Украины.

Взрывы в Николаеве 12 июня: что известно

Первые взрывы в Николаеве сегодня прозвучали около часа ночи.

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По предварительной информации, российские войска атаковали Николаев ударными беспилотниками типа Шахед.

В результате атаки на месте возник масштабный пожар. В результате падения обломков и воздействия взрывной волны повреждены два автомобиля и 14 частных домовладений, из которых два — разрушены.

Также известно, что пострадали три человека — мужчина 1985 года рождения (получил осколочные ранения) и две женщины 1986 и 2008 годов рождения.

Всех пострадавших доставили в больницу, им оказывают необходимую медицинскую помощь.

По состоянию на утро 12 июня в Николаевской области была объявлена воздушная тревога. Воздушные силы ВСУ известили о БпЛА на юге Николаевщины, движущихся северным курсом.

Позже Виталий Ким сообщил о Шахеде над городом, после чего местные жители снова услышали взрывы в Николаеве.

Информация о масштабах разрушений во время взрывов в Николаеве 12 июня в данный момент уточняется.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 570-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Фото : ДСНС

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