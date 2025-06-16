Как обстрелы в июне повлияли на состояние воздуха в Киеве и области: ответ Минэкологии

В июне 2025 года из-за массированной атаки вражеских беспилотников Киев и область понесли масштабные экологические потери.

Об этом сообщает Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины.

— В июне 2025 года Киев и Киевская область стали эпицентром одной из самых разрушительных атак российских беспилотников. За несколько дней, только 6 и 10 июня, в воздух столичного региона попало 1902 тонны вредных веществ, — говорится в сообщении.

По предварительным подсчетам, экологический ущерб превысил 5,7 млн грн.

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Все эти инциденты сопровождались неорганизованными выбросами загрязняющих веществ в атмосферу — без фильтрации, в условиях боевых действий. Зафиксировано массовое горение топлива, стройматериалов, пластмасс, техники.

Как отмечают в Минэкологии, это не только уничтожение инфраструктуры — это системное разрушение окружающей среды, загрязнение воздуха и создание долгосрочных рисков для здоровья жителей столицы.

Напомним, что в ноябре 2024 года министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Светлана Гринчук заяляла, что за 1000 дней войны экологический ущерб, нанесенный военной агрессией РФ, оценивается примерно в $71 млрд долларов.

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