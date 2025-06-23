Артемий Егоров публично извинился за пост об усталости от войны: Урок усвоен

Украинский актер Артемий Егоров, спровоцировавший волну критики своим постом об “усталости от войны”, публично признал свою ошибку и обратился к обществу с извинениями.

Артемий Егоров извинился за пост в соцсетях

Он объяснил, что эмоциональный пост был написан на фоне отчаяния и психологического истощения, и заверил, что не хотел обидеть тех, кто сегодня воюет за Украину.

– Создал его на эмоциях боли и отчаяния от постоянных обстрелов и смертей. Суровая реакция людей показала, что уставать не время. Урок усвоен, – написал Егоров.

Он добавил, что удалил свой предыдущий пост, в частности после критики своих коллег, которые защищают Украину на передовой.

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– Этого точно не планировалось. Ребята, прошу не держите зла, – обратился к ним актер.

Также он поблагодарил как тех, кто поддержал его, так и тех, кто раскритиковал, и пожелал всем терпения.

Удаленный пост Артемия Егорова

В ныне удаленном посте Артемий Егоров признался, что устал, и заявил, что война “не может быть священной, великой или справедливой”.

– Можно еще как-то понять тех, кто на войне обогащается. Но как понять тех, кто ничего не получает, кроме седины, разбитой психики, боли и потерь, но продолжает скандировать: “До конца!”? До какого? И, главное, до чьего конца? Вашего? – обратился к аудитории актер.

Эти слова вызвали жесткую реакцию прежде всего среди актеров, которые сейчас служат в ВСУ. В частности, Константин Темляк сказал, что хочет, чтобы таким людям, как Егоров, разрешили навсегда уехать из Украины. Также актер и военный Даниил Мирешкин назвал пост Артемия “манипулятивной трусостью”.

Фото: Артемий Егоров

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