Ничего не помогает: Wellboy откровенно рассказал о лечении зависимости

Wellboy (Антон Вельбой) откровенно рассказал о борьбе с зависимостями и психическом расстройстве, которое ему диагностировали. Также певец поделился подробностями личной жизни.

Wellboy о лечении зависимости

Wellboy говорит, что лечение в реабилитационном центре не помогло ему справиться с проблемой. Он снова и снова возвращается к наркотической зависимости.

— У меня такая жизнь, что ничего мне не помогает: ни ребцентры, ни бабки-гадалки. Я чувствую себя рок-звездой внутри. Хочется куражиться, выступать на сценах. Короче, ничего не помогает мне. Я снова и снова возвращаюсь к зависимостям. Я борюсь каждый день с этим, — поделился исполнитель.

Певец впервые попробовал покурить марихуану в 19 лет в общежитии. Тогда Wellboy стало очень плохо и он решил, что больше никогда к этому не вернется. Однако впоследствии исполнитель нарушил свое же обещание.

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По словам Wellboy, у него было диагностировано биполярное расстройство личности. Однако из-за долгого употребления запрещенных веществ заболевание развивалось и переросло в шизоаффективное расстройство, сочетающее в себе признаки шизофрении и аффективного расстройства.

— Это пагубно на самом деле действует на психику, особенно долгое употребление. Сейчас я принимаю лекарства, хожу к психиатру, веду с ним беседы. Стараюсь как-то жить, улыбаться, радоваться мелочам. Меня очень радует мой пес, друзья, окружение, — сказал певец.

За состояние Wellboy очень волнуется его мама. Она приехала к сыну в Одессу, чтобы провести с ним время, а также проконтролировать, чтобы он высыпался и соблюдал режим дня.

Также Wellboy признался, что разошелся со своей девушкой, стилисткой Яной Савченко.

— Так случилось, что мы разошлись. Конечно, это болезненно, это была моя первая любовь. Все к этому шло, я человек зависимый. Откровенно, я не был лучшим в отношениях, — поделился певец.

Источник : Люкс ФМ

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