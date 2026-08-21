Энергосистема Украины пока работает стабильно, но Россия продолжает целенаправленно атаковать объекты генерации ракетами и реактивными дронами.

Об этом заявил министр энергетики Денис Шмыгаль во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде.

Ситуация со светом в Украине: что сказал Шмыгаль

По словам Дениса Шмыгаля, плановых отключений электричества в Украине пока нет. Энергосистема работает стабильно, но ее состояние напрямую зависит от интенсивности российских атак.

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Министр отметил, что Россия пытается истощить украинскую энергосистему и использует для ударов реактивные беспилотники, крылатые и баллистические ракеты.

— Мы пережили четыре тяжелых зимы в условиях войны, впереди пятая, не менее сложная со своими вызовами, — заявил Шмыгаль.

Во время вечернего пика у Украины сейчас в распоряжении около 15 ГВт электрической мощности с учетом когенерации и импорта. Более 40% обеспечивает атомная генерация, около 25% — тепловые электростанции, еще 15% — гидроэнергетика.

Сейчас работают шесть из девяти энергоблоков украинских АЭС. Еще три находятся на плановых ремонтах, при этом на пяти блоках ремонтные работы в этом году уже завершили.

Где ситуация со светом вызывает наибольшее беспокойство

Отдельно Шмыгаль обратил внимание на Киев и Полтавскую область. По его словам, российские войска пытаются уничтожать генерирующие мощности ещё до того, как их успевают должным образом защитить или полностью ввести в эксплуатацию.

Министр также сообщил, что накануне один из энергетических объектов подвергся удару, из-за чего пришлось скорректировать планы ремонтной кампании.

Правительство рассчитывает к 1 ноября нарастить доступные мощности до 19,6 ГВт, а к концу 2026 года — до 21,4 ГВт. Однако Шмыгаль подчеркнул, что достижение этих показателей будет зависеть, в частности, от того, не будут ли восстановленные и отремонтированные объекты снова уничтожены российскими ударами.

Ранее заместитель начальника ГУР Минобороны Вадим Скибицкий предупреждал, что с приближением холодов Россия может усилить удары по системам электроснабжения, отопления и водоснабжения.

Среди приоритетных целей РФ также остаются предприятия оборонно-промышленного комплекса, военные и логистические объекты, газовая инфраструктура и АЗС.

По данным ГУР, россияне уже разработали специальный дрон для атак на опоры линий электропередачи. В его крыльях размещен взрывной элемент, предназначенный для повреждения металлических конструкций.

Разведка также фиксирует активность РФ по сбору информации об украинской критической инфраструктуре, в частности с помощью космических аппаратов.

Особую опасность представляют возможные повторные удары по газотранспортной системе и объектам добычи газа в Полтавской и Харьковской областях. Также российские войска продолжают атаковать важные транспортные объекты, в частности мосты.

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