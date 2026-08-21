Бывший главный тренер сборной Украины Сергей Ребров впервые отреагировал на кадры, на которых он играет в падел в компании бывшего футболиста сборной России Василия Березуцкого.

Свою позицию специалист изложил на своей странице в социальной сети Instagram.

Ребров о падделе с Березуцким

Несколько дней назад в ряде футбольных пабликов появились кадры, на которых бывший тренер Динамо и сборной Украины играет в паддел в компании Березуцкого.

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Кадры вызвали шквал возмущения со стороны украинцев. Ребров в своём посте заявил, что не общается с россиянами, за исключением тех, кто публично осудил полномасштабную войну России в Украине.

– Считаю необходимым отреагировать на видео, которое появилось в сети, — на нем я играю в падел с экс-игроком сборной РФ Василием Березуцким. Я не общаюсь с представителями страны-агрессора, за исключением людей, которые публично осудили полномасштабное вторжение и уехали из нее, — заявил Ребров.

Он добавил, что знал об антивоенной позиции Березуцкого, но ему якобы не было известно, что тот недавно уехал работать тренером в РФ. Ребров сказал, что не следит за футболом в стране-террористке.

Несмотря на это, Ребров принес извинения украинцам, которых обидел своим поступком.

– Как публичный человек, хочу извиниться перед украинцами, которых обидел этим поступком, но прошу не сомневаться в моей проукраинской позиции и поддержке родной страны, – написал экс-тренер сборной Украины.

Кроме того, специалист добавил, что с первых дней полномасштабного вторжения регулярно оказывает поддержку украинским военным, недавно приобретя для одной из бригад ВСУ 50 устройств StarLink.

Напомним, в апреле 2026 года Сергей Ребров покинул пост тренера сборной Украины по футболу. Под его руководством сине-желтые вышли на Евро-2024, но не смогли преодолеть групповой этап.

После этого команда неудачно стартовала в Лиге наций и едва сохранила место в дивизионе B, хотя позже получила шанс побороться за выход в элиту турнира. Также сборная не смогла выйти на ЧМ-2026.

В мае сборную Украины по футболу возглавил Андреа Мальдера. Он стал первым иностранцем на этой должности.

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