Прошу прощения: Ребров прокомментировал игру в падел с россиянином Березуцким
- Сергей Ребров заявил, что не знал о возвращении Василия Березуцкого на работу в Россию, когда играл с ним в паддл.
- Бывший тренер сборной Украины объяснил свою позицию в отношении россиян и принес извинения украинцам, которых обидело это видео.
Бывший главный тренер сборной Украины Сергей Ребров впервые отреагировал на кадры, на которых он играет в падел в компании бывшего футболиста сборной России Василия Березуцкого.
Свою позицию специалист изложил на своей странице в социальной сети Instagram.
Ребров о падделе с Березуцким
Несколько дней назад в ряде футбольных пабликов появились кадры, на которых бывший тренер Динамо и сборной Украины играет в паддел в компании Березуцкого.
Кадры вызвали шквал возмущения со стороны украинцев. Ребров в своём посте заявил, что не общается с россиянами, за исключением тех, кто публично осудил полномасштабную войну России в Украине.
– Считаю необходимым отреагировать на видео, которое появилось в сети, — на нем я играю в падел с экс-игроком сборной РФ Василием Березуцким. Я не общаюсь с представителями страны-агрессора, за исключением людей, которые публично осудили полномасштабное вторжение и уехали из нее, — заявил Ребров.
Он добавил, что знал об антивоенной позиции Березуцкого, но ему якобы не было известно, что тот недавно уехал работать тренером в РФ. Ребров сказал, что не следит за футболом в стране-террористке.
Несмотря на это, Ребров принес извинения украинцам, которых обидел своим поступком.
– Как публичный человек, хочу извиниться перед украинцами, которых обидел этим поступком, но прошу не сомневаться в моей проукраинской позиции и поддержке родной страны, – написал экс-тренер сборной Украины.
Кроме того, специалист добавил, что с первых дней полномасштабного вторжения регулярно оказывает поддержку украинским военным, недавно приобретя для одной из бригад ВСУ 50 устройств StarLink.
Напомним, в апреле 2026 года Сергей Ребров покинул пост тренера сборной Украины по футболу. Под его руководством сине-желтые вышли на Евро-2024, но не смогли преодолеть групповой этап.
После этого команда неудачно стартовала в Лиге наций и едва сохранила место в дивизионе B, хотя позже получила шанс побороться за выход в элиту турнира. Также сборная не смогла выйти на ЧМ-2026.
В мае сборную Украины по футболу возглавил Андреа Мальдера. Он стал первым иностранцем на этой должности.