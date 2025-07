Помер Джуліан Мак-Магон: зірка серіалів Всі жінки – відьми та Фантастична четвірка

Актор Джуліан Мак-Магон, відомий своїми ролями в серіалах Частини тіла (Nip/Tuck), Усі жінки — відьми (Charmed), ФБР: Найбільш розшукувані (FBI: Most Wanted) та фільмах Фантастична четвірка (Fantastic Four) 2000-х років, помер 2 липня в Клірвотері, штат Флорида. Йому було 56 років.

Помер актор Джуліан Мак-Магон: що відомо

Про смерть чоловіка після тривалої боротьби з раком повідомила його дружина Келлі Мак-Магон. Вона попросила громадськість поставитися із розумінням до ситуації та не турбувати у цей час.

– Джуліан любив життя. Він любив свою сім’ю. Він любив своїх друзів. Він любив свою роботу і своїх шанувальників. Його найглибшим бажанням було приносити радість якомога більшій кількості людей. Ми просимо про підтримку в цей час, щоб наша сім’я могла пережити горе в приватній обстановці. І ми бажаємо всім, кому Джуліан приносив радість, продовжувати знаходити радість у житті. Ми вдячні за спогади, – наголосила Келлі Мак-Магон.

Біографія Джуліана Мак-Магон

Джуліан Мак-Магон народився в Сіднеї, Австралія, 27 липня 1968 року. Його батько, Біллі Мак-Магон, був прем’єр-міністром Австралії з 1971 по 1972 рік.

Джуліан Мак-Магон спочатку працював моделлю. У 1989 році він зіграв свою головну роль у короткому телесеріалі The Power, the Passion. З 1990 по 1991 рік він грав в іншому австралійського серіалу Home and Away.

У 1992 році Джуліан Мак-Магон дебютував у кіно в ролі головного героя поруч з Елліотом Гулдом в австралійсько-американському фільмі Wet and Wild Summer (Exchange Lifeguards). Потім Мак-Магон переїхав до Голлівуду, де так само почав зніматися у телесеріалах, зокрема серіалі NBC Інший світ (Another World).

У 1993 році Мак-Магон став постійним актором кримінального драматичного серіалу Профайлер (Profiler), який нараховує чотири сезони. Згодом Джуліан Мак-Магон грав роль демонічного Коула Тернера у популярному серіалу WB Зачаровані.

Мак-Магон отримав свою першу головну роль у серіалі, коли разом із Діланом Волшем грав у популярному серіалі Раяна Мерфі про пластичну хірургію Частини тіла. Ця роль принесла Мак-Магону номінацію на Золотий глобус.

— Я шокований. Ми разом зловили хвилю, я любив його. Моє серце з Келлі та Медді (донька Мак-Магона). Джулс! Я знаю, ти хотіла б, щоб я сказав щось, що змусить тебе посміхнутися. Всі ці роки ти мене підтримувала. Моє серце з тобою, – сказав Волш для Deadline.

Згодом Мак-Магон зіграв у серіалі CBS FBI: Most Wanted (ФБР: Найбільш розшукувані керівника команди Джеса Лакруа з підрозділу ФБР. У березні 2022 року Мак-Магон пішов із серіалу.

— Яка шокуюча новина. Усі ми в Wolf Entertainment глибоко сумуємо з приводу смерті Джуліана і висловлюємо співчуття всій його родині, — сказав у заяві для Deadline керівник франшизи FBI Дік Вольф.

У кіно МакМахон найбільш відомий за головну роль доктора Дума у двох фільмах Тіма Сторі Фантастична четвірка (2005) та Фантастична четвірка: Срібний Серфер (2007).

Фільми за участю

Серед фільмів МакМахона також Передчуття, RED, «Паранойя», Ти не ти, Свінг-сафарі і, найновіший – Серфер 2024 року з Ніколасом Кейджем.

Останньою для МакМахона була роль в детективному серіалі Netflix Резиденція (The Residence). Там МакМахон зіграв прем’єр-міністра Австралії.

Американська акторка Алісса Джейн Мілано, яка зіграла Фібі Галлівел у серіалі Всі жінки – відьми, у своєму дописі в Інстаграмі написала, що розбита звісткою про смерть Джуліана.

За її словами, Джуліан Мак-Магон був чарівним, чого тільки була варта його посмішка та талант.

— Він заходив у кімнату і освітлював її — не тільки своєю харизмою, а й добротою. З пустощами. З глибоким розумінням. Ми провели разом роки на зйомках серіалу Усі жінки відьми — роки сцен, історій і безлічі моментів між ними. Він давав мені відчуття безпеки як акторці. Бачив мене як жінку. Він кидав мені виклики, дражнив мене, підтримував мене. Ми були такі різні, але якось завжди розуміли одне одного. Джуліан був більше, ніж моїм телевізійним чоловіком. Він був дорогим другом. Втрата його здається нереальною. Занадто рано. Занадто несправедливо. Спочивай, мій друже. Я буду пам’ятати твій сміх. Назавжди Коул. Назавжди Джуліан, — наголосила Алісса Мілано.

Нагадаємо, що у липні 2024 року померла акторка Шеннен Догерті, яка зіграла у телесеріалах Беверлі-Гіллз та Всі жінки – відьми. Їй було 53 роки.

