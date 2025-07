Измена на концерте Coldplay: как отреагировала жена гендиректора Astronomer

Жена гендиректора компании Astronomer Энди Байрона – Меган Керриган Байрон – удалила свою страницу в Facebook после того, как в сети завирусилось видео, где ее муж обнимает другую женщину на концерте Coldplay.

Страница Меган, на которой ранее были опубликованы семейные фото, стала недоступной уже утром в пятницу, 18 августа. Перед этим она успела удалить из своего аккаунта фамилию мужа.

Таким образом женщина отреагировала на появление многочисленных комментариев под ее постами. Пользователи обращали внимание на скандальное видео, снятое на концерте Coldplay в Бостоне. В ролике, появившемся в соцсетях, Энди Байрон был замечен в тесном контакте с директором по кадрам компании Astronomer Кристин Кабот. К слову, она также замужем.

The CEO of one of the largest tech companies in the world was just caught on camera having an affair with his head of HR ????????‍♂️ pic.twitter.com/dv13Xg2SDv

— Matt Wallace (@MattWallace888) July 17, 2025