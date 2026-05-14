Кабинет министров принял постановление, которым определил размеры единовременной денежной помощи ко Дню независимости Украины в 2026 году.

Ежегодные выплаты предусмотрены для ветеранов войны, бывших узников концлагерей и членов семей погибших Защитников и Защитниц Украины.

Выплатить средства должны до 24 августа 2026 года, говорится в постановлении.

Выплаты ко Дню независимости 2026: что известно

Документом установлены фиксированные суммы помощи для различных категорий граждан.

Лица с инвалидностью вследствие войны, а также бывшие малолетние узники концлагерей и гетто, имеющие инвалидность, получат:

I группы — 3 100 грн;

II группы — 2 900 грн;

III группы — 2 700 грн.

Для лиц с особыми заслугами перед Родиной предусмотрена выплата в размере 3 100 грн.

Участники боевых действий получат по 1 000 грн.

К этой категории также относятся пострадавшие участники Революции Достоинства, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей и дети, рожденные в местах принудительного содержания.

Членам семей погибших воинов выплатят по 650 грн.

Речь идет о членах семей погибших или умерших ветеранов войны и Защитников и Защитниц Украины, а также женах или мужьях умерших лиц с инвалидностью вследствие войны или участников боевых действий, которые не вступили в повторный брак.

Участники войны получат по 450 грн. Также право на такую выплату имеют бывшие узники концлагерей, лица, которых принудительно вывозили на работы, а также дети партизан и подпольщиков.

Денежную помощь будут предоставлять в соответствии с Законами Украины О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты и О жертвах нацистских преследований.

Все выплаты будут проводиться централизованно через органы Пенсионного фонда Украины и профильные министерства.

Ветеранам, которые проходят службу или получают пенсию, средства начислят автоматически без необходимости подавать дополнительные заявления.

Основным требованием правительства является обеспечение полного финансирования всех категорий получателей к государственному празднику 24 августа.

