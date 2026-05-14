Выплаты ко Дню независимости 2026: кто и сколько получит
- Кабмин утвердил размеры разовой денежной помощи ко Дню независимости Украины в 2026 году.
- Выплаты предусмотрены для ветеранов, бывших узников концлагерей и семей погибших защитников и защитниц Украины.
Кабинет министров принял постановление, которым определил размеры единовременной денежной помощи ко Дню независимости Украины в 2026 году.
Ежегодные выплаты предусмотрены для ветеранов войны, бывших узников концлагерей и членов семей погибших Защитников и Защитниц Украины.
Выплатить средства должны до 24 августа 2026 года, говорится в постановлении.
Выплаты ко Дню независимости 2026: что известно
Документом установлены фиксированные суммы помощи для различных категорий граждан.
Лица с инвалидностью вследствие войны, а также бывшие малолетние узники концлагерей и гетто, имеющие инвалидность, получат:
- I группы — 3 100 грн;
- II группы — 2 900 грн;
- III группы — 2 700 грн.
Для лиц с особыми заслугами перед Родиной предусмотрена выплата в размере 3 100 грн.
Участники боевых действий получат по 1 000 грн.
К этой категории также относятся пострадавшие участники Революции Достоинства, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей и дети, рожденные в местах принудительного содержания.
Членам семей погибших воинов выплатят по 650 грн.
Речь идет о членах семей погибших или умерших ветеранов войны и Защитников и Защитниц Украины, а также женах или мужьях умерших лиц с инвалидностью вследствие войны или участников боевых действий, которые не вступили в повторный брак.
Участники войны получат по 450 грн. Также право на такую выплату имеют бывшие узники концлагерей, лица, которых принудительно вывозили на работы, а также дети партизан и подпольщиков.
Денежную помощь будут предоставлять в соответствии с Законами Украины О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты и О жертвах нацистских преследований.
Все выплаты будут проводиться централизованно через органы Пенсионного фонда Украины и профильные министерства.
Ветеранам, которые проходят службу или получают пенсию, средства начислят автоматически без необходимости подавать дополнительные заявления.
Основным требованием правительства является обеспечение полного финансирования всех категорий получателей к государственному празднику 24 августа.