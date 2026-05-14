Почему некоторые страны автоматически попадают в финал Евровидения: финансовый взнос как билет без очереди
Песенный конкурс Евровидение — не только шоу талантов, но и сложная организационная структура, в основе которой — баланс искусства, политики, финансов.
Одним из самых обсуждаемых аспектов конкурса является то, почему некоторые страны автоматически попадают в финал Евровидения, тогда как другие вынуждены соревноваться в полуфиналах. Об этом читайте в нашем материале.
Причины, почему некоторые страны автоматически проходят в финал Евровидения
После завершения Второй мировой войны в Европейском вещательном союзе возникла идея создать международный песенный конкурс, который объединил бы страны-участницы в рамках единого телешоу и транслировался бы одновременно во всех странах-членах союза.
Дебютный конкурс Евровидения состоялся 24 мая 1956 года в Лугано, Швейцария. В нем приняли участие семь стран, каждая из которых представила по две песни.
Попасть сразу в финал песенного конкурса Евровидение можно двумя способами:
- благодаря своему значительному финансовому взносу;
- особому организационному статусу.
Одной страной, которая автоматически проходит в финал, является страна-хозяин, то есть то государство, которое выиграло предыдущий конкурс и принимает его у себя в следующем году. Например, если бы Украина победила в 2024-м, она бы автоматически оказалась в финале конкурса 2025 года.
Почему 5 стран сразу в финале Евровидения: перечень
Пять стран, среди которых Германия, Франция, Великобритания, Италия и Испания, делают наибольшие взносы в бюджет Европейского вещательного союза (EBU), который является организатором конкурса. Именно поэтому EBU гарантирует им место в финале, чтобы стимулировать их дальнейшую финансовую поддержку. Эти страны входят в так называемую Большую пятерку, которые ежегодно автоматически попадают в финал песенного конкурса.
Все же остальные страны-участницы должны пройти этап полуфиналов, чтобы иметь возможность выступить в финале, поскольку общее количество желающих принять участие слишком велико для проведения одного финального шоу.
Термин Большая пятерка появился не сразу после основания конкурса, а значительно позже. Сначала, в 2001 году, была сформирована Большая четверка, в состав которой вошли Испания, Германия, Великобритания и Франция — основные финансовые доноры конкурса и активные участники Европейского вещательного союза. В 2011 году к этой группе присоединилась Италия, и четверка превратилась в Большую пятерку.
Кто автоматически попал в финал Евровидения 2026
Автоматически в финал песенного конкурса Евровидение 2025 попали пять стран, которые входят в так называемую Большую пятерку. Помимо них, в финал автоматически прошла страна-хозяйка конкурса этого года — Австрия.
Правда, в этом году Испания бойкотирует конкурс из-за участия представителя Израиля в шоу, несмотря на войну в Газе. Такое же решение приняли Ирландия, Нидерланды, Словения и Исландия.
Список участников, которые автоматически попали в финал Евровидения 2026:
Австрия — Cosmo — Tanzschein
Германия — Sarah Engels — Fire
Франция — Monroe — Regarde!
Великобритания — Eins, Zwei, Drei — Look Mum No Computer
Италия — Sal Da Vinci — Per Sempre Sì