Песенный конкурс Евровидение — не только шоу талантов, но и сложная организационная структура, в основе которой — баланс искусства, политики, финансов.

Одним из самых обсуждаемых аспектов конкурса является то, почему некоторые страны автоматически попадают в финал Евровидения, тогда как другие вынуждены соревноваться в полуфиналах. Об этом читайте в нашем материале.

Причины, почему некоторые страны автоматически проходят в финал Евровидения

После завершения Второй мировой войны в Европейском вещательном союзе возникла идея создать международный песенный конкурс, который объединил бы страны-участницы в рамках единого телешоу и транслировался бы одновременно во всех странах-членах союза.

Дебютный конкурс Евровидения состоялся 24 мая 1956 года в Лугано, Швейцария. В нем приняли участие семь стран, каждая из которых представила по две песни.

Попасть сразу в финал песенного конкурса Евровидение можно двумя способами:

благодаря своему значительному финансовому взносу;

особому организационному статусу.

Одной страной, которая автоматически проходит в финал, является страна-хозяин, то есть то государство, которое выиграло предыдущий конкурс и принимает его у себя в следующем году. Например, если бы Украина победила в 2024-м, она бы автоматически оказалась в финале конкурса 2025 года.

Почему 5 стран сразу в финале Евровидения: перечень

Пять стран, среди которых Германия, Франция, Великобритания, Италия и Испания, делают наибольшие взносы в бюджет Европейского вещательного союза (EBU), который является организатором конкурса. Именно поэтому EBU гарантирует им место в финале, чтобы стимулировать их дальнейшую финансовую поддержку. Эти страны входят в так называемую Большую пятерку, которые ежегодно автоматически попадают в финал песенного конкурса.

Все же остальные страны-участницы должны пройти этап полуфиналов, чтобы иметь возможность выступить в финале, поскольку общее количество желающих принять участие слишком велико для проведения одного финального шоу.

Термин Большая пятерка появился не сразу после основания конкурса, а значительно позже. Сначала, в 2001 году, была сформирована Большая четверка, в состав которой вошли Испания, Германия, Великобритания и Франция — основные финансовые доноры конкурса и активные участники Европейского вещательного союза. В 2011 году к этой группе присоединилась Италия, и четверка превратилась в Большую пятерку.

Кто автоматически попал в финал Евровидения 2026

Автоматически в финал песенного конкурса Евровидение 2025 попали пять стран, которые входят в так называемую Большую пятерку. Помимо них, в финал автоматически прошла страна-хозяйка конкурса этого года — Австрия.

Правда, в этом году Испания бойкотирует конкурс из-за участия представителя Израиля в шоу, несмотря на войну в Газе. Такое же решение приняли Ирландия, Нидерланды, Словения и Исландия.

Список участников, которые автоматически попали в финал Евровидения 2026:

Австрия — Cosmo — Tanzschein

Германия — Sarah Engels — Fire

Франция — Monroe — Regarde!

Великобритания — Eins, Zwei, Drei — Look Mum No Computer

Италия — Sal Da Vinci — Per Sempre Sì

