Кто побеждал на Евровидении за всю историю конкурса
Евровидение — это ежегодный песенный конкурс, который проводится с 1956 года между странами, являющимися членами Европейского вещательного союза. На Евровидении действует правило Большой пятерки, то есть в финал автоматически, независимо от занятого места, попадают страны-основательницы — Великобритания, Франция, Германия, Испания и Италия.
Первый конкурс прошел в Швейцарии, в городе Лугано. Тогда в нем приняли участие семь стран, которые исполнили по две песни, а со следующего года правила изменили и участники начали выполнять по одной композиции. Что остается неизменным, так это голосование зрителей и жюри, по результатам которого определяют победителей песенного конкурса Евровидение.
Некоторые страны побеждали в песенном конкурсе много раз. Рекордсменами по количеству проведенных конкурсов являются Великобритания и Ирландия. Кто еще побеждал на Евровидении за все время существования конкурса?
Все победители Евровидения с 1956 по 2025 год — в материале Фактов ICTV.
Победители песенного конкурса Евровидение за все годы: список стран
- 1956 год — Швейцария, песня Refrain, исполнитель Лиз Ассия;
- 1957 — Нидерланды, песня Net als toen, исполнитель Корри Броккен;
- 1958 — Франция, песня Dors, mon amour, исполнитель Андре Клаво;
- 1959 — Нидерланды, песня Een beetje, исполнитель Тедди Схолтен;
- 1960 — Франция, песня Tom Pillibi, исполнитель Жаклин Буайе;
- 1961 — Люксембург, песня Nous les amoureux, исполнитель Жан-Клод Паскаль;
- 1962 — Франция, песня Un premier amour, исполнитель Изабель Обре;
- 1963 — Дания, песня Dansevise, исполнители Грете и Йорген Ингманн;
- 1964 — Италия, песня Non ho l’età, исполнитель Джильйола Чинкветти;
- 1965 — Люксембург, песня Poupée de cire, poupée de son, исполнитель Франс Галль;
- 1966 — Австрия, песня Merci Chérie, исполнитель Удо Юргенс;
- 1967 — Великобритания, песня Puppet on a String, исполнитель Сэнди Шоу;
- 1968 — Испания, песня La, la, la, la, исполнитель Массиэль;
- 1969:
- Испания, песня Vivo cantando, исполнитель Саломе;
- Великобритания, песня Boom Bang-a-Bang, исполнитель Лулу;
- Нидерланды, песня De troubadour, исполнитель Ленни Кюр;
- Франция, песня Un jour, un enfant, исполнитель Фрида Боккара.
- 1970 — Ирландия, песня All Kinds of Everything, исполнитель Дана;
- 1971 — Монако, песня Un banc, un arbre, une rue, исполнитель Северин;
- 1972 — Люксембург, песня Après toi, исполнитель Вики Леандрос;
- 1973 — Люксембург, песня Tu te reconnaîtras, исполнитель Анн-Мари Давид;
- 1974 — Швеция, песня Waterloo, исполнитель ABBA;
- 1975 — Нидерланды, песня Ding-A-Dong, исполнитель Teach-In;
- 1976 — Великобритания, песня Save Your Kisses for Me, исполнитель Brotherhood of Man;
- 1977 — Франция, песня L’oiseau et l’enfant, исполнитель Мари Мириам;
- 1978 — Израиль, песня A-Ba-Ni-Bi, исполнители Изгар Коген и Alphabeta;
- 1979 — Израиль, песня Hallelujah, исполнители Gali Atari и Milk and Honey;
- 1980 — Ирландия, песня What’s Another Year?, исполнитель Джонни Логан;
- 1981 — Великобритания, песня Making Your Mind Up, исполнитель Bucks Fizz;
- 1982 — Германия, песня Ein bißchen Frieden, исполнитель Николь;
- 1983 — Люксембург, песня Si la vie est cadeau, исполнитель Корин Герме;
- 1984 — Швеция, песня Diggi-Loo Diggi-Ley, исполнитель Herreys;
- 1985 — Норвегия, песня La det swinge, исполнитель Bobbysocks;
- 1986 — Бельгия, песня J’aime la vie, исполнитель Сандра Ким;
- 1987 — Ирландия, песня Hold Me Now, исполнитель Джонни Логан;
- 1988 — Швейцария, песня Ne partez pas sans moi, исполнитель Селин Дион;
- 1989 — Югославия, песня Rock Me, исполнитель Riva;
- 1990 — Италия, песня Insieme: 1992, исполнитель Тото Кутуньо;
- 1991 — Швеция, песня Fаngad av en stormvind, исполнитель Карола;
- 1992 — Ирландия, песня Why Me, исполнитель Линда Мартин;
- 1993 — Ирландия, песня In Your Eyes, исполнитель Нив Кавана;
- 1994 — Ирландия, песня Rock ‘n’ Roll Kids, исполнители Пол Харрингтон и Чарли МакГеттиган;
- 1995 — Норвегия, песня Nocturne, исполнитель Secret Garde;
- 1996 — Ирландия, песня The Voice, исполнитель Эймар Куинн;
- 1997 — Великобритания, песня Love Shine a Light, исполнители Katrina and the Waves;
- 1998 — Израиль, песня Diva, исполнитель Dana International;
- 1999 — Швеция, песня Take Me to Your Heaven, исполнитель Шарлотта Перелли;
- 2000 — Дания, песня Fly on the Wings of Love, исполнитель Olsen Brothers;
- 2001 — Эстония, песня Everybody, исполнители Танель Падар, Дэйв Бентон и 2XL;
- 2002 — Латвия, песня I Wanna, исполнитель Marie N;
- 2003 — Турция, песня Everyway That I Can, исполнитель Сертаб Эренер;
- 2004 — Украина, песня Wild Dances, исполнитель Руслана;
- 2005 — Греция, песня My Number One, исполнитель Елена Папаризу;
- 2006 — Финляндия, песня Hard Rock Hallelujah, исполнитель Lordi;
- 2007 — Сербия, песня Молитва, исполнитель Мария Шерифович;
- 2008 — Россия, песня Believe, исполнитель Дима Билан;
- 2009 — Норвегия, песня Fairytale, исполнитель Александр Рыбак;
- 2010 — Германия, песня Satellite, исполнитель Лена Маер-Ландрут;
- 2011 — Азербайджан, песня Running Scared, исполнитель Ell/Nikki;
- 2012 — Швеция, песня Euphoria, исполнитель Лорин;
- 2013 — Дания, песня Only Teardrops, исполнитель Эммели де Форест;
- 2014 — Австрия, песня Rise Like a Phoenix, исполнитель Кончита Вурст;
- 2015 — Швеция, песня Heroes, исполнитель Монс Сельмерлев;
- 2016 — Украина, песня 1944, исполнитель Джамала;
- 2017 — Португалия, песня Amar Pelos Dois, исполнитель Салвадор Собрал;
- 2018 — Израиль, песня Toy, исполнитель Нетта;
- 2019 — Нидерланды, песня Arcade, исполнитель Дункан Лоренс;
- 2020 — Песенный конкурс не проводился в связи с пандемией COVID-19;
- 2021 — Италия, песня Zitti e buoni, исполнитель Маnеѕкіn;
- 2022 — Украина, песня Stefania, исполнитель Kalush Orchestra;
- 2023 — Швеция, песня Tattoo, исполнитель Лорин;
- 2024 — Швейцария, песня The Code, исполнители Nemo;
- 2025 — Австрия, песня Wasted Love, исполнитель JJ.
Мы узнали, кто побеждал на Евровидении за все время существования песенного конкурса. А кто победит на песенном конкурсе Евровидение 2026, узнаем в субботу, 16 мая.