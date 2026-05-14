Евровидение — это ежегодный песенный конкурс, который проводится с 1956 года между странами, являющимися членами Европейского вещательного союза. На Евровидении действует правило Большой пятерки, то есть в финал автоматически, независимо от занятого места, попадают страны-основательницы — Великобритания, Франция, Германия, Испания и Италия.

Первый конкурс прошел в Швейцарии, в городе Лугано. Тогда в нем приняли участие семь стран, которые исполнили по две песни, а со следующего года правила изменили и участники начали выполнять по одной композиции. Что остается неизменным, так это голосование зрителей и жюри, по результатам которого определяют победителей песенного конкурса Евровидение.

Некоторые страны побеждали в песенном конкурсе много раз. Рекордсменами по количеству проведенных конкурсов являются Великобритания и Ирландия. Кто еще побеждал на Евровидении за все время существования конкурса?

Все победители Евровидения с 1956 по 2025 год — в материале Фактов ICTV.

Победители песенного конкурса Евровидение за все годы: список стран

1956 год — Швейцария, песня Refrain, исполнитель Лиз Ассия;

1957 — Нидерланды, песня Net als toen, исполнитель Корри Броккен;

1958 — Франция, песня Dors, mon amour, исполнитель Андре Клаво;

1959 — Нидерланды, песня Een beetje, исполнитель Тедди Схолтен;

1960 — Франция, песня Tom Pillibi, исполнитель Жаклин Буайе;

1961 — Люксембург, песня Nous les amoureux, исполнитель Жан-Клод Паскаль;

1962 — Франция, песня Un premier amour, исполнитель Изабель Обре;

1963 — Дания, песня Dansevise, исполнители Грете и Йорген Ингманн;

1964 — Италия, песня Non ho l’età, исполнитель Джильйола Чинкветти;

1965 — Люксембург, песня Poupée de cire, poupée de son, исполнитель Франс Галль;

1966 — Австрия, песня Merci Chérie, исполнитель Удо Юргенс;

1967 — Великобритания, песня Puppet on a String, исполнитель Сэнди Шоу;

1968 — Испания, песня La, la, la, la, исполнитель Массиэль;

1969:

Испания, песня Vivo cantando, исполнитель Саломе; Великобритания, песня Boom Bang-a-Bang, исполнитель Лулу; Нидерланды, песня De troubadour, исполнитель Ленни Кюр; Франция, песня Un jour, un enfant, исполнитель Фрида Боккара.

1970 — Ирландия, песня All Kinds of Everything, исполнитель Дана;

1971 — Монако, песня Un banc, un arbre, une rue, исполнитель Северин;

1972 — Люксембург, песня Après toi, исполнитель Вики Леандрос;

1973 — Люксембург, песня Tu te reconnaîtras, исполнитель Анн-Мари Давид;

1974 — Швеция, песня Waterloo, исполнитель ABBA;

1975 — Нидерланды, песня Ding-A-Dong, исполнитель Teach-In;

1976 — Великобритания, песня Save Your Kisses for Me, исполнитель Brotherhood of Man;

1977 — Франция, песня L’oiseau et l’enfant, исполнитель Мари Мириам;

1978 — Израиль, песня A-Ba-Ni-Bi, исполнители Изгар Коген и Alphabeta;

1979 — Израиль, песня Hallelujah, исполнители Gali Atari и Milk and Honey;

1980 — Ирландия, песня What’s Another Year?, исполнитель Джонни Логан;

1981 — Великобритания, песня Making Your Mind Up, исполнитель Bucks Fizz;

1982 — Германия, песня Ein bißchen Frieden, исполнитель Николь;

1983 — Люксембург, песня Si la vie est cadeau, исполнитель Корин Герме;

1984 — Швеция, песня Diggi-Loo Diggi-Ley, исполнитель Herreys;

1985 — Норвегия, песня La det swinge, исполнитель Bobbysocks;

1986 — Бельгия, песня J’aime la vie, исполнитель Сандра Ким;

1987 — Ирландия, песня Hold Me Now, исполнитель Джонни Логан;

1988 — Швейцария, песня Ne partez pas sans moi, исполнитель Селин Дион;

1989 — Югославия, песня Rock Me, исполнитель Riva;

1990 — Италия, песня Insieme: 1992, исполнитель Тото Кутуньо;

1991 — Швеция, песня Fаngad av en stormvind, исполнитель Карола;

1992 — Ирландия, песня Why Me, исполнитель Линда Мартин;

1993 — Ирландия, песня In Your Eyes, исполнитель Нив Кавана;

1994 — Ирландия, песня Rock ‘n’ Roll Kids, исполнители Пол Харрингтон и Чарли МакГеттиган;

1995 — Норвегия, песня Nocturne, исполнитель Secret Garde;

1996 — Ирландия, песня The Voice, исполнитель Эймар Куинн;

1997 — Великобритания, песня Love Shine a Light, исполнители Katrina and the Waves;

1998 — Израиль, песня Diva, исполнитель Dana International;

1999 — Швеция, песня Take Me to Your Heaven, исполнитель Шарлотта Перелли;

2000 — Дания, песня Fly on the Wings of Love, исполнитель Olsen Brothers;

2001 — Эстония, песня Everybody, исполнители Танель Падар, Дэйв Бентон и 2XL;

2002 — Латвия, песня I Wanna, исполнитель Marie N;

2003 — Турция, песня Everyway That I Can, исполнитель Сертаб Эренер;

2004 — Украина, песня Wild Dances, исполнитель Руслана;

2005 — Греция, песня My Number One, исполнитель Елена Папаризу;

2006 — Финляндия, песня Hard Rock Hallelujah, исполнитель Lordi;

2007 — Сербия, песня Молитва, исполнитель Мария Шерифович;

2008 — Россия, песня Believe, исполнитель Дима Билан;

2009 — Норвегия, песня Fairytale, исполнитель Александр Рыбак;

2010 — Германия, песня Satellite, исполнитель Лена Маер-Ландрут;

2011 — Азербайджан, песня Running Scared, исполнитель Ell/Nikki;

2012 — Швеция, песня Euphoria, исполнитель Лорин;

2013 — Дания, песня Only Teardrops, исполнитель Эммели де Форест;

2014 — Австрия, песня Rise Like a Phoenix, исполнитель Кончита Вурст;

2015 — Швеция, песня Heroes, исполнитель Монс Сельмерлев;

2016 — Украина, песня 1944, исполнитель Джамала;

2017 — Португалия, песня Amar Pelos Dois, исполнитель Салвадор Собрал;

2018 — Израиль, песня Toy, исполнитель Нетта;

2019 — Нидерланды, песня Arcade, исполнитель Дункан Лоренс;

2020 — Песенный конкурс не проводился в связи с пандемией COVID-19;

2021 — Италия, песня Zitti e buoni, исполнитель Маnеѕкіn;

2022 — Украина, песня Stefania, исполнитель Kalush Orchestra;

2023 — Швеция, песня Tattoo, исполнитель Лорин;

2024 — Швейцария, песня The Code, исполнители Nemo;

2025 — Австрия, песня Wasted Love, исполнитель JJ.

Мы узнали, кто побеждал на Евровидении за все время существования песенного конкурса. А кто победит на песенном конкурсе Евровидение 2026, узнаем в субботу, 16 мая.

