Украину на Евровидении 2026 представлила певица Lelеka. Артистка вышла на сцену второго полуфинала с песней Ridnym (Рідним) под номером 12.

Кто такая Leleka: биография представительницы Украины на Евровидении 2026

Leleka — это музыкальный проект певицы и автора песен Виктории Лелеки, который она основала в 2016 году, пока жила в Берлине.

Артистка получила образование в Киевском национальном университете театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого. После учебы работала актрисой в Молодом театре в Киеве.

Позже она продолжила музыкальное образование — получила степень магистра по джазовой композиции в Дрездене, а также изучала кинокомпозицию в Университете кино Бабельсберг.

За последние десять лет Leleka выпустила пять альбомов, создала много песен и написала саундтреки, в частности к сериалу И будут люди.

Ее музыка объединяет украинскую традицию, современное звучание и авторский подход. Название проекта означает аиста — перелетную птицу, которая всегда возвращается домой. Для артистки это личный опыт, а не только символ.

О чем песня Leleka — Ridnym

Песня Ridnym (Рідним) объединяет английский и украинский языки и строится вокруг темы внутренней силы, страхов и возвращения к своим корням.

В тексте звучат образы изменений и потерь — “зелене в іржу”, “червоне в пил”, “листя в полум’ї”. В то же время композиция говорит о надежде: даже после испытаний “коріння досі несе воду”, а все посеянное со временем расцветает и ведет домой.

Ключевой мотив — “вишити нову долю рідним”, что подчеркивает идею восстановления, заботы о близких и связи с собственной идентичностью.

Песню написали Адама Чефалу, Якоб Гегнер, Виктория Лелека и Ярослав Джусь. Именно с этой композицией певица победила в Нацотборе 2026, который состоялся 7 февраля.

Leleka — Ridnym: перевод песни Рідним

Зеленое в ржавчину

Верь в перемены

Все исчезает, как бы там ни было

Красное в пыль

Срезанное с ветки

Листья в огне

Ничто не спасется

Вышью, вышью

Вышью новую судьбу

Вышью, вышью

Родным самым родным

Когда мы противостоим своим страхам

И превращаем все наши беды в радость

Я знаю, что корни все еще несут воду

Когда все семена, которые мы посеяли

Расцветут и приведут нас домой

Мы увидим, как деревья становятся еще выше

Новую судьбу вышью

Родным самым родным

Когда мы противостоим своим страхам

И превращаем все наши беды в радость

Мы увидим, как деревья становятся еще выше

Когда мы противостоим своим страхам

И превращаем все наши беды в радость

Я знаю, что корни все еще несут воду

Когда все семена, которые мы посеяли

Расцветут и приведут нас домой

Мы увидим, как деревья становятся еще выше

