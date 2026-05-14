Украина на Евровидении 2026: о чем песня Ridnym от Leleka
Украину на Евровидении 2026 представлила певица Lelеka. Артистка вышла на сцену второго полуфинала с песней Ridnym (Рідним) под номером 12.
Кто такая Leleka: биография представительницы Украины на Евровидении 2026
Leleka — это музыкальный проект певицы и автора песен Виктории Лелеки, который она основала в 2016 году, пока жила в Берлине.
Артистка получила образование в Киевском национальном университете театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого. После учебы работала актрисой в Молодом театре в Киеве.
Позже она продолжила музыкальное образование — получила степень магистра по джазовой композиции в Дрездене, а также изучала кинокомпозицию в Университете кино Бабельсберг.
За последние десять лет Leleka выпустила пять альбомов, создала много песен и написала саундтреки, в частности к сериалу И будут люди.
Ее музыка объединяет украинскую традицию, современное звучание и авторский подход. Название проекта означает аиста — перелетную птицу, которая всегда возвращается домой. Для артистки это личный опыт, а не только символ.
О чем песня Leleka — Ridnym
Песня Ridnym (Рідним) объединяет английский и украинский языки и строится вокруг темы внутренней силы, страхов и возвращения к своим корням.
В тексте звучат образы изменений и потерь — “зелене в іржу”, “червоне в пил”, “листя в полум’ї”. В то же время композиция говорит о надежде: даже после испытаний “коріння досі несе воду”, а все посеянное со временем расцветает и ведет домой.
Ключевой мотив — “вишити нову долю рідним”, что подчеркивает идею восстановления, заботы о близких и связи с собственной идентичностью.
Песню написали Адама Чефалу, Якоб Гегнер, Виктория Лелека и Ярослав Джусь. Именно с этой композицией певица победила в Нацотборе 2026, который состоялся 7 февраля.
Leleka — Ridnym: перевод песни Рідним
Зеленое в ржавчину
Верь в перемены
Все исчезает, как бы там ни было
Красное в пыль
Срезанное с ветки
Листья в огне
Ничто не спасется
Вышью, вышью
Вышью новую судьбу
Вышью, вышью
Родным самым родным
Когда мы противостоим своим страхам
И превращаем все наши беды в радость
Я знаю, что корни все еще несут воду
Когда все семена, которые мы посеяли
Расцветут и приведут нас домой
Мы увидим, как деревья становятся еще выше
Новую судьбу вышью
Родным самым родным
Когда мы противостоим своим страхам
И превращаем все наши беды в радость
Мы увидим, как деревья становятся еще выше
Когда мы противостоим своим страхам
И превращаем все наши беды в радость
Я знаю, что корни все еще несут воду
Когда все семена, которые мы посеяли
Расцветут и приведут нас домой
Мы увидим, как деревья становятся еще выше
