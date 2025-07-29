Классика в действии: Залужный в костюме появился на страницах Vogue

Валерий Залужный появился в неожиданном амплуа на страницах модного глянца.

Бывший главнокомандующий ВСУ, а ныне посол Украины в Великобритании, принял участие в фотосессии для Vogue Ukraine, продемонстрировав образ, который мгновенно покорил соцсети.

Залужный примерил эффектный образ

На черно-белом снимке, сделанном фотографом Anna Daki, Залужный предстает в выверенном до деталей классическом луке.

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Он одет в костюм и белоснежную рубашку на пуговицах без галстука, а в нагрудном кармане пиджака — аккуратный платок.

Деловой стиль дополняют лакированные туфли, а поза с руками в карманах и скрещенными ногами добавляет уверенности и сдержанного шика.

Снимок мгновенно разлетелся по сети и на момент написания материала уже собрал почти 40 тыс. реакций.

Это фото стало визуальным дополнением к авторской статье Валерия Залужного об украинской идентичности и единстве, опубликованной в новом номере издания.

– Наблюдая, как бесились черти, помойки, их ботва и в унисон с ними российские пропагандисты, становится понятно, что наша сила – в единстве и особой идентичности. Мы на правильном пути, – написал генерал.

Судя по комментариям под публикацией, подписчики оценили не только стильный вид дипломата, но прежде всего содержание его текста. По их мнению, статья получилась точной, а затронутая в ней тема идентичности — чрезвычайно важна в условиях войны с РФ.

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