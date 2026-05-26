Президент РФ Владимир Путин передал послание главе Соединенных Штатов Дональду Трампу.

Произошло это во время разговора госсекретаря США Марко Рубио и главы МИД РФ Сергея Лаврова.

Об этом факте сам Марко Рубио сообщил СМИ, передает журналист Радио Свобода Европа Алекс Рауфоглу в соцсети X.

Послание Путина для Трампа: что известно

По словам Рубио, Сергей Лавров передал ему сообщение от Владимира Путина, адресованное Дональду Трампу.

Госсекретарь США отметил, что уже передал это послание американскому президенту.

В то же время содержание самого сообщения пока не раскрывается.

Кроме того, Рубио прокомментировал информацию о якобы призывах России к США эвакуировать дипломатический персонал из Киева.

По его словам, Москва не выдвигала отдельных требований о выводе американских дипломатов из столицы Украины, а лишь в целом предупредила об опасности для дипломатических учреждений в Киеве.

— Опасность во всех этих войнах заключается в том, что они всегда несут угрозу эскалации, — заявил Рубио.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон готов делать все возможное для содействия завершению войны в Украине.

По его словам, массированные атаки, подобные удару по Киеву 24 мая, лишь напоминают о необходимости скорейшего прекращения войны.

Рубио подчеркнул, что США готовы вновь сыграть роль посредника для достижения результата и завершения боевых действий.

