Рубио передал Трампу сообщение от Путина — СМИ
Президент РФ Владимир Путин передал послание главе Соединенных Штатов Дональду Трампу.
Произошло это во время разговора госсекретаря США Марко Рубио и главы МИД РФ Сергея Лаврова.
Об этом факте сам Марко Рубио сообщил СМИ, передает журналист Радио Свобода Европа Алекс Рауфоглу в соцсети X.
Послание Путина для Трампа: что известно
По словам Рубио, Сергей Лавров передал ему сообщение от Владимира Путина, адресованное Дональду Трампу.
Госсекретарь США отметил, что уже передал это послание американскому президенту.
В то же время содержание самого сообщения пока не раскрывается.
Кроме того, Рубио прокомментировал информацию о якобы призывах России к США эвакуировать дипломатический персонал из Киева.
По его словам, Москва не выдвигала отдельных требований о выводе американских дипломатов из столицы Украины, а лишь в целом предупредила об опасности для дипломатических учреждений в Киеве.
— Опасность во всех этих войнах заключается в том, что они всегда несут угрозу эскалации, — заявил Рубио.
Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон готов делать все возможное для содействия завершению войны в Украине.
По его словам, массированные атаки, подобные удару по Киеву 24 мая, лишь напоминают о необходимости скорейшего прекращения войны.
Рубио подчеркнул, что США готовы вновь сыграть роль посредника для достижения результата и завершения боевых действий.