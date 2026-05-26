Китайский стартап PettiChat из Ханчжоу взбудоражил сеть своей новой разработкой — “умным” ошейником с искусственным интеллектом.

Разработчики утверждают, что гаджет способен переводить лай собак и мяуканье кошек в полноценные человеческие предложения с точностью 95%, пишет News18.

Также в компании заявляют о возможности обратной связи: устройство якобы может трансформировать человеческую речь в “понятные для животных” звуки.

Сейчас смотрят

Новинка быстро стала вирусной в соцсетях. По данным компании, за короткое время пользователи оформили более 10 тыс. предварительных заказов. Стоимость девайса составляет 799 юаней — примерно $118.

Как работает гаджет

По информации компании, ошейник оснащен микрофонами, датчиками движения и системой искусственного интеллекта на базе модели Qwen от Alibaba Cloud.

Разработчики утверждают, что систему обучали на миллионах образцов звуков домашних животных. Благодаря этому алгоритмы якобы анализируют не только звуки, но и эмоции и поведение питомца.

В компании говорят, что гаджет способен распознавать радость и возбуждение, тревогу или грусть, голод, а также проявления привязанности к хозяину.

В соцсетях пользователи уже сравнивают изобретение с технологиями из научно-фантастических фильмов. Владельцы животных массово шутят о том, что теперь смогут узнать, что “на самом деле думают” их домашние любимцы.

Критика разработки

Несмотря на ажиотаж, новинка вызвала и волну скепсиса. Пользователи и критики обратили внимание, что PettiChat не опубликовала никаких научных исследований, технических доказательств, рецензируемых материалов или результатов независимых тестирований, которые подтверждали бы заявленную точность работы системы.

Часть пользователей также подчеркнула, что коммуникация животных намного сложнее, чем просто набор звуков.

Домашние питомцы активно используют жесты, движения, поведение и реагируют на окружающий контекст, поэтому интерпретация их эмоций и намерений остается сложной задачей для современных технологий.

В комментариях под видео и публикациями пользователи активно иронизируют над заявлениями компании.

Мы получили переводчик для животных раньше, чем доступное жилье.

ИИ в интернете людей едва понимает, а теперь еще и кошек?

Переведенное предложение моего кота, скорее всего, будет просто: “Оставь меня в покое”.

95% точности без каких-либо доказательств — это очень смелое заявление.

В одном из самых популярных комментариев в сети проект назвали либо “революционной технологией”, либо “самым умным маркетингом”.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.