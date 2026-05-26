Информация о якобы захвате Рясного в Сумской области не соответствует действительности, сообщил 14 Армейский Корпус.

ВСУ опровергли информацию о захвате Рясного

Как сообщает 14 Армейский Корпус, информация о захвате Рясного в Сумской области является очередной акцией информационно-психологической операции и не соответствует действительности.

— Информация, которую массово тиражируют вражеские ресурсы о якобы захвате села Рясное Краснопольской общины в Сумской области подразделениями 34-й ОМСБР РФ и “разгром” украинских сил является очередной акцией информационно-психологической операции и не соответствует действительности, — говорится в сообщении.

Отмечается, что подразделения Сил обороны Украины держат оборону на определенных рубежах, осуществляют меры по сдерживанию захватчиков и наносят противнику значительные потери в живой силе.

— Попытка врага выдать желаемое за действительное, цель упоминания участия украинских “штурмовых групп” и придумывая “недельные бои” — оправдание собственных неудач и создание иллюзии “полосы безопасности” для внутреннего российского потребителя, — добавляют украинские военные.

Населенный пункт находится под контролем Вооруженных сил Украины, ситуация полностью контролируемая.

14 Армейский Корпус призвал доверять исключительно официальным источникам и не распространять выдумки оккупантов, которые пытаются компенсировать отсутствие реальных успехов на фронте медийными манипуляциями.

