ВСУ опровергли информацию о захвате Рясного на Сумщине
- 14 Армейский корпус опроверг информацию о якобы захвате села Рясное Краснопольской общины на Сумщине.
- Рясное находится под контролем ВСУ, а Силы обороны держат определенные рубежи и наносят врагу потери.
- Украинские военные заявили, что сообщения российских ресурсов являются частью ИПСО и не соответствуют действительности.
Как сообщает 14 Армейский Корпус, информация о захвате Рясного в Сумской области является очередной акцией информационно-психологической операции и не соответствует действительности.
— Информация, которую массово тиражируют вражеские ресурсы о якобы захвате села Рясное Краснопольской общины в Сумской области подразделениями 34-й ОМСБР РФ и “разгром” украинских сил является очередной акцией информационно-психологической операции и не соответствует действительности, — говорится в сообщении.
Отмечается, что подразделения Сил обороны Украины держат оборону на определенных рубежах, осуществляют меры по сдерживанию захватчиков и наносят противнику значительные потери в живой силе.
— Попытка врага выдать желаемое за действительное, цель упоминания участия украинских “штурмовых групп” и придумывая “недельные бои” — оправдание собственных неудач и создание иллюзии “полосы безопасности” для внутреннего российского потребителя, — добавляют украинские военные.
Населенный пункт находится под контролем Вооруженных сил Украины, ситуация полностью контролируемая.
14 Армейский Корпус призвал доверять исключительно официальным источникам и не распространять выдумки оккупантов, которые пытаются компенсировать отсутствие реальных успехов на фронте медийными манипуляциями.