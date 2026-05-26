Чиновники ТЦК фиктивно “мобилизовали” 276 человек, делая статистику на умерших и заключенных.

На Закарпатье и Львовщине чиновники ТЦК фиктивно мобилизовывали людей

Как сообщил генпрокурор Украины Руслан Кравченко, на Закарпатье и во Львовской области правоохранители разоблачили трех должностных лиц ТЦК и СП, которые для выполнения плана занимались “бумажной мобилизацией”. По такой схеме было “мобилизовано” 276 человек.

— Имея законный доступ к госреестру Оберіг, чиновники военкоматов заходили в систему с помощью личных электронных ключей и вносили в карты военнообязанных ложные данные.

Для улучшения статистики в перечень “мобилизованных” вносили умерших и осужденных лиц с правом на отсрочку или специальным учетом граждан, которые уже проходят службу или учатся в военных вузах, а также тех, кто по возрасту уже не подлежит мобилизации, — говорится в сообщении.

Кроме внесения данных в электронный реестр, должностные лица подписывали поддельные поименные списки военнообязанных, которые якобы проходили службу в воинских частях. На самом деле этих людей не призывали: фейковые документы посылали в областные ТЦК и СП, чтобы искусственно улучшить показатели мобилизации.

На Закарпатье начальник Мукачевского РТЦК, 49-летний полковник, только за январь-март 2026 фиктивно мобилизовал 162 человека. Его 37-летний заместитель в звании майора за тот же период добавил в ложную статистику еще 108 человек.

Отдельный эпизод зафиксирован в Золочевском РТЦК во Львовской области. Там 41-летний подполковник, временно возглавлявший учреждение, в ноябре-декабре 2025 года “призвал” шесть человек. На самом деле, они уже служили по контракту в Военном госпитале Национальной гвардии Украины и других воинских частях.

Всем чиновникам сообщено о подозрении. Закарпатскому полковнику и его заместителю суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога — 3,9 млн грн и 3,3 млн грн соответственно.

Подполковник из Львовщины также был заключен под стражу с альтернативой залогу в 121,1 тыс. грн.

Следствие продолжается. Стражи порядка устанавливают полный круг причастных и проверяют другие регионы на наличие аналогичных схем.

