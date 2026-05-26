Силы обороны нанесли удары по командным пунктам и логистике РФ
- Силы обороны нанесли удары по командным пунктам РФ в Донецкой и Запорожской областях.
- Под удары попали склады БпЛА и топливная логистика оккупантов.
25 мая и в ночь на 26 мая украинские военные поразили командные пункты, склады, пункты управления БпЛА и топливную логистику РФ.
Также подтверждена остановка работы нефтеперерабатывающего завода Сызранский в Самарской области России после предыдущего удара.
Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.
Удары по объектам РФ 26 мая: что известно
По данным Генштаба, украинские силы поразили командный пункт противника в районе Очеретино Донецкой области и пункт управления полка в Верхней Кринице Запорожской области.
Также под удары попали пункты управления российских БпЛА вблизи Нестерянки в Запорожской области и Новогродовки в Донецкой области.
Кроме того, Силы обороны поразили склад беспилотников и склад материально-технических средств в районе Новопетриковки Донецкой области, а также еще один склад материально-технического обеспечения в оккупированном Донецке.
Украинские военные также поразили железнодорожную цистерну с горюче-смазочными материалами в районе Дебальцево.
В Генштабе отдельно сообщили о подтверждении остановки работы нефтеперерабатывающего завода Сызранский в Самарской области РФ. По предприятию Силы обороны Украины нанесли удар еще 21 мая.
Также подтверждено поражение линейной производственно-диспетчерской станции Ярославль. По данным военных, там повреждены резервуары и оборудование.
Кроме того, украинские силы подтвердили поражение российской радиолокационной станции 1Л125 Ниобий-СВ в районе Ярска Луганской области.
В Генштабе подчеркнули, что Силы обороны продолжат системные удары по военной инфраструктуре РФ и объектам, обеспечивающим российскую агрессию против Украины.
Ранее СБУ совместно с Силами беспилотных систем нанесла серию ударов по логистике оккупантов на временно оккупированной Луганщине.
Под удары попали склады, резервуары с топливом, ремонтные базы БПЛА, объекты телекоммуникаций и места дислокации личного состава РФ.
По данным СБУ, в результате атак враг потерял более 80 военных убитыми и ранеными.