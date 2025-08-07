Первый перелом в жизни: Анатолич получил травму на поле

Главное Анатолий Анатолич сломал два пальца на ноге во время игры в футбол.

Из-за травмы ведущий отменил участие в марафонах и приостановил пробежки.

Телеведущий Анатолий Анатолич серьезно травмировался во время игры в футбол. В соцсетях шоумен рассказал в подробностях, как это произошло.

Анатолий Анатолич сломал пальцы на ноге

Результатом игры на поле стали два сломанных пальца на левой ноге Анатолича. Он отметил, что это его первый настоящий перелом за 40 лет и показал, как ему гипсовали ногу и везли на кресле-коляске.

– Сам виноват. Сломал мне два пальца соперник на поле. Он был неправ, потому что нарушал правила. Но это спорт, и такое случается, – философски заметил ведущий.

Что раздражает шоумена, так это то, что он на два месяца выпадает из своего насыщенного жизненного графика. Анатолич перечислил, от чего ему придется отказаться.

– Ежедневные пробежки, кроссфит, подготовка к берлинскому марафону, к нью-йоркскому, к киевскому марафону Несокрушимости (попробую восстановиться) и, на данный момент, все мои ежедневные активности. Очень тупо, – констатировал ведущий.

Он уточнил, что ни в коем случае не сравнивает свою бытовую травму с тем, что грозит военным. Однако, для того, чтобы отрефлексировать и принять новые обстоятельства, ему нужно время.

– Я привык бегать по 150 км в месяц, а сейчас хз, когда смогу просто пробежаться. Бег – огромная часть моей жизни. И сейчас я сам у себя его забрал. Очень злюсь на себя из-за этого, – резюмировал шоумен.

Быт Анатолича в новых условиях

Анатолий Анатолич раскрыл детали своей ежедневной рутины. Он передвигается на костылях и бережет ногу от воды – прячет ее в пакет, когда идет в душ.

Пока шоумен не знает, сколько времени ему понадобится для восстановления. Воскресный забег с подписчиками он уже отменил, а точнее перенес.

К слову, месяц назад о травме ноги рассказывал и певец Виталий Козловский. Во время одного из концертов он вывихнул колено, поэтому носил специальный бандаж.

