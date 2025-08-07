Перший перелом у житті: Анатоліч травмувався на полі

Головне Анатолій Анатоліч зламав два пальці на нозі під час гри у футбол.

Через травму ведучий скасував участь у марафонах і призупинив пробіжки.

Телеведучий Анатолій Анатоліч серйозно травмувався під час гри у футбол. У соцмережах шоумен розповів у подробицях, як це сталося.

Анатолій Анатоліч зламав пальці на нозі

Результатом гри на полі стали два зламані пальці на лівій нозі Анатоліча. Він зауважив, що це його перший справжній перелом за 40 років та показав, як йому гіпсували ногу й везли на кріслі колісному.

– Сам винен. Зламав мені два пальці суперник на полі. Він був неправий, бо порушував правила. Але це спорт, і таке трапляється, – філософськи зауважив ведучий.

Що дратує шоумена, то це те, що він на два місяці випадає зі свого насиченого життєвого графіка. Анатоліч перерахував від чого йому доведеться відмовитися.

– Щоденні пробіжки, кросфіт, підготовка до берлінського марафону, до нью-йоркського, до київського марафону Незламності (спробую відновитися) та, на цей час, всі мої щоденні активності. Дуже тупо, – констатував ведучий.

Він уточнив, що в жодному разі не порівнює свою побутову травму з тим, що загрожує військовим. Проте, для того, щоби відрефлексувати та прийняти нові обставини, йому потрібен час.

– Я звик бігати по 150 км на місяць, а зараз хз, коли зможу просто пробігтися. Біг – величезна частина мого життя. І зараз я сам у себе його забрав. Дуже злюсь на себе через це, – резюмував шоумен.

Побут Анатоліча в нових умовах

Анатолій Анатоліч розкрив деталі своєї щоденної рутини. Він пересувається на милицях та береже ногу від води – ховає її в пакет, коли йде в душ.

Наразі шоумен не знає, скільки часу йому знадобиться для відновлення. Недільний забіг із підписниками він вже скасував, а точніше переніс.

До слова, місяць тому про травму ноги розповідав і співак Віталій Козловський. Під час одного з концертів він вивихнув коліно, тому носив спеціальний бандаж.

