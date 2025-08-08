Куда пойти в Киеве в августе 2025 года: мероприятия на любой вкус и кошелек

Август 2025 года в Киеве обещает стать ярким финалом лета. В программе – большие сольные концерты, вечеринки под открытым небом, театральные представления и шоу с живым звуком.

В афише этого месяца – варьете Рояль, мероприятия ко Дню Независимости, джазовые вечера, благотворительные концерты, трибьют-шоу и камерные музыкальные выступления.

В августе киевляне и гости столицы смогут посетить спектакли театра Черный Квадрат, танцевальные вечера в Caribbean Club, ретровечер Территория А, сыграть в интеллектуальный квиз или увидеть вживую Yaktak, Drevo и Zwyntar.

Сейчас смотрят

Куда пойти в Киеве в августе 2025 года – смотрите полную афишу событий далее в нашем материале.

Благотворительные концерты #НаШапку

Каждую среду августа звучит музыка в поддержку раненых украинских защитников.

14 августа – 30-летие Территории А: Анжелика Рудницкая, Виктор Павлик, Аква Вита

21 августа – Вика Ягич и группа Узвар

28 августа – поп-панк-группа 100% Bavovna с новым альбомом

Где: Pepper’s Club

Вход: свободный, донаты на месте

Интеллектуальная игра Бам Quiz

Восемь нестандартных раундов на логику, эрудицию и скорость – с призами, фирменными блюдами и любимыми напитками.

Бам Quiz – это прекрасная возможность проверить свои знания, побороться за призы, завести новые знакомства или просто приятно провести вечер с друзьями в центре Киева.

Когда: 12, 19, 26 августа

Где: Pepper’s Club

Вход: от 300 грн

Группа Homin: украинский рок-вечер

Каверы на Океан Эльзы, Скрябина, Тартак. Концерт в поддержку 108 батальона Вовки Да Винчи.

Когда: 13 августа

Где: Pepper’s Club

Вход: от 500 грн

Kyiv Jazz Quintet: Nat King Cole

Джазовый вечер, посвященный творчеству Nat King Cole. Группа Kyiv Jazz Quintet исполнит самые известные хиты легендарного артиста – Unforgettable, L-O-V-E, Mona Lisa и другие композиции, которые до сих пор трогают слушателей по всему миру.

Когда: 20 августа

Где: Pepper’s Club

Вход: от 200 грн

Хиты Эллы Фицджеральд

Merry Mary Band исполнит хиты легенды джаза Lady Be Good, How High The Moon, Lush Life и другие.

Когда: 27 августа

Где: Pepper’s Club

Вход: от 200 грн

Короли Трибьютов: Depeche Mode

Группа Fireboll воспроизведет вживую культовые треки Depeche Mode: Enjoy the Silence, Personal Jesus, Strangelove и другие хорошо известные композиции.

Когда: 31 августа

Где: Pepper’s Club

Вход: свободный

Танцевальные вечера в Pepper’s Club

Каждую пятницу и субботу – живые выступления групп Real Band, Jolly Band, No Comments, Tokyo, Pentagon, Stories, F.L.I.R.T., After Dark. В программе – поп, рок и хиты украинской сцены.

Где: Pepper’s Club

Вход: свободный

Спектакли театра Черный Квадрат в Caribbean Club

Откровенные и смелые постановки об отношениях, любви и поисках себя от театра Черный Квадрат.

6 августа – Счастье всегда рядом

9 августа – Игры для взрослых

13 августа – 21 минута до и после секса

16 августа – Слева от разлуки…

20 августа – Голая правда

27 августа – Секс на пляже – не только коктейль

30 августа – Тебя ждет Tinder-сюрприз

Где: Caribbean Club (ул. Симона Петлюры, 4)

Вход: 390-790 грн, 420-850 грн

Варьете Рояль

Авторское шоу Варьете Рояль более пяти лет погружает зрителей в мир изысканной эротики, живой музыки и эстетического удовольствия.

На сцене – харизматичная Lida Lee с мощным голосом и магнетической энергией.

Когда: 8 и 22 августа

Где: Caribbean Club

Вход: 1 090 – 2 490 грн

Caribbean Disco Party

Каждую субботу – танцы под живую музыку и сеты DJ Mustafaev. На сцене – Tokyo, Jolly, Real, Stories.

Когда: 9, 16, 23, 30 августа

Где: Caribbean Club

Вход: 390 – 790 грн.

Sex Improv от Kvadrat Шоу

Импровизационное шоу без сценария: зрители предлагают, актеры играют. В ролях – Ирина Гатун, Сергей Федорчук, Евгений Амарица, Александр Розявков, Полина Голованова.

Когда: 14 августа

Где: Caribbean Club

Вход: 390 – 790 грн

24 августа: ретро ко Дню Независимости

Для всех, кто задается вопросом, куда пойти в Киеве 24 августа, у нас есть ответ. Вас ждет живой концерт от группы Мова и лекция Альберта Цукренка о золотых десятилетиях украинской эстрады. Хиты Киев мой, Украина, Ночь над Карпатами и другие.

Когда: 24 августа

Где: Caribbean Club

Вход: 800 – 1100 грн

Drevo: две августовские встречи

Финалист национального отбора на Евровидение 2024 Drevo выступит с концертами в Киеве. Его хиты Смарагдове небо, Ластівка, Самолітом будут звучать на террасе Gulliver.

Когда: 21 и 27 августа

Где: терраса Gulliver (Спортивная площадь, 1А)

Вход: от 800 грн

Наши Кайдаши: спектакль с любимыми актерами

На сцене – Тарас Цимбалюк, Наталья Денисенко, Ольга Сумская, Владимир Горянский, Виктория Маремуха и другие. Это спектакль, который стоит посмотреть каждому украинцу, убежден продюсер Евгений Олейник.

Когда: 27 августа, 18:00

Где: Дом офицеров ВСУ, ул. М. Грушевского, 30/1

Вход: 450-1990 грн

Yaktak в клубе Atlas

Большой концерт одного из самых успешных украинских артистов нового поколения Yaktak.

Прозвучат Ниже ростом, Эндорфин, Люди и другие хиты певца, которые собирают миллионы прослушиваний.

Когда: 29 августа

Где: клуб Atlas

Вход: 900-3000 грн

Zwyntar на крыше Gulliver

Мистический дарк-фолк, детрок и сила украинской музыки под открытым небом. Группа Zwyntar закрывает лето концертом на террасе.

Когда: 31 августа

Где: терраса Gulliver

Вход: 850-2000 грн

Актуальное расписание событий и билеты — на caribbean.com.ua и peppersclub.com.ua.

В случае воздушной тревоги — можно воспользоваться ближайшим укрытием.

Фото: Drevo, Pepper’s club, Yaktak

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.