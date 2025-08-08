Куда пойти в Киеве в августе 2025 года: мероприятия на любой вкус и кошелек
Август 2025 года в Киеве обещает стать ярким финалом лета. В программе – большие сольные концерты, вечеринки под открытым небом, театральные представления и шоу с живым звуком.
В афише этого месяца – варьете Рояль, мероприятия ко Дню Независимости, джазовые вечера, благотворительные концерты, трибьют-шоу и камерные музыкальные выступления.
В августе киевляне и гости столицы смогут посетить спектакли театра Черный Квадрат, танцевальные вечера в Caribbean Club, ретровечер Территория А, сыграть в интеллектуальный квиз или увидеть вживую Yaktak, Drevo и Zwyntar.
Куда пойти в Киеве в августе 2025 года – смотрите полную афишу событий далее в нашем материале.
Благотворительные концерты #НаШапку
Каждую среду августа звучит музыка в поддержку раненых украинских защитников.
- 14 августа – 30-летие Территории А: Анжелика Рудницкая, Виктор Павлик, Аква Вита
- 21 августа – Вика Ягич и группа Узвар
- 28 августа – поп-панк-группа 100% Bavovna с новым альбомом
Где: Pepper’s Club
Вход: свободный, донаты на месте
Интеллектуальная игра Бам Quiz
Восемь нестандартных раундов на логику, эрудицию и скорость – с призами, фирменными блюдами и любимыми напитками.
Бам Quiz – это прекрасная возможность проверить свои знания, побороться за призы, завести новые знакомства или просто приятно провести вечер с друзьями в центре Киева.
Когда: 12, 19, 26 августа
Где: Pepper’s Club
Вход: от 300 грн
Группа Homin: украинский рок-вечер
Каверы на Океан Эльзы, Скрябина, Тартак. Концерт в поддержку 108 батальона Вовки Да Винчи.
Когда: 13 августа
Где: Pepper’s Club
Вход: от 500 грн
Kyiv Jazz Quintet: Nat King Cole
Джазовый вечер, посвященный творчеству Nat King Cole. Группа Kyiv Jazz Quintet исполнит самые известные хиты легендарного артиста – Unforgettable, L-O-V-E, Mona Lisa и другие композиции, которые до сих пор трогают слушателей по всему миру.
Когда: 20 августа
Где: Pepper’s Club
Вход: от 200 грн
Хиты Эллы Фицджеральд
Merry Mary Band исполнит хиты легенды джаза Lady Be Good, How High The Moon, Lush Life и другие.
Когда: 27 августа
Где: Pepper’s Club
Вход: от 200 грн
Короли Трибьютов: Depeche Mode
Группа Fireboll воспроизведет вживую культовые треки Depeche Mode: Enjoy the Silence, Personal Jesus, Strangelove и другие хорошо известные композиции.
Когда: 31 августа
Где: Pepper’s Club
Вход: свободный
Танцевальные вечера в Pepper’s Club
Каждую пятницу и субботу – живые выступления групп Real Band, Jolly Band, No Comments, Tokyo, Pentagon, Stories, F.L.I.R.T., After Dark. В программе – поп, рок и хиты украинской сцены.
Где: Pepper’s Club
Вход: свободный
Спектакли театра Черный Квадрат в Caribbean Club
Откровенные и смелые постановки об отношениях, любви и поисках себя от театра Черный Квадрат.
- 6 августа – Счастье всегда рядом
- 9 августа – Игры для взрослых
- 13 августа – 21 минута до и после секса
- 16 августа – Слева от разлуки…
- 20 августа – Голая правда
- 27 августа – Секс на пляже – не только коктейль
- 30 августа – Тебя ждет Tinder-сюрприз
Где: Caribbean Club (ул. Симона Петлюры, 4)
Вход: 390-790 грн, 420-850 грн
Варьете Рояль
Авторское шоу Варьете Рояль более пяти лет погружает зрителей в мир изысканной эротики, живой музыки и эстетического удовольствия.
На сцене – харизматичная Lida Lee с мощным голосом и магнетической энергией.
Когда: 8 и 22 августа
Где: Caribbean Club
Вход: 1 090 – 2 490 грн
Caribbean Disco Party
Каждую субботу – танцы под живую музыку и сеты DJ Mustafaev. На сцене – Tokyo, Jolly, Real, Stories.
Когда: 9, 16, 23, 30 августа
Где: Caribbean Club
Вход: 390 – 790 грн.
Sex Improv от Kvadrat Шоу
Импровизационное шоу без сценария: зрители предлагают, актеры играют. В ролях – Ирина Гатун, Сергей Федорчук, Евгений Амарица, Александр Розявков, Полина Голованова.
Когда: 14 августа
Где: Caribbean Club
Вход: 390 – 790 грн
24 августа: ретро ко Дню Независимости
Для всех, кто задается вопросом, куда пойти в Киеве 24 августа, у нас есть ответ. Вас ждет живой концерт от группы Мова и лекция Альберта Цукренка о золотых десятилетиях украинской эстрады. Хиты Киев мой, Украина, Ночь над Карпатами и другие.
Когда: 24 августа
Где: Caribbean Club
Вход: 800 – 1100 грн
Drevo: две августовские встречи
Финалист национального отбора на Евровидение 2024 Drevo выступит с концертами в Киеве. Его хиты Смарагдове небо, Ластівка, Самолітом будут звучать на террасе Gulliver.
Когда: 21 и 27 августа
Где: терраса Gulliver (Спортивная площадь, 1А)
Вход: от 800 грн
Наши Кайдаши: спектакль с любимыми актерами
На сцене – Тарас Цимбалюк, Наталья Денисенко, Ольга Сумская, Владимир Горянский, Виктория Маремуха и другие. Это спектакль, который стоит посмотреть каждому украинцу, убежден продюсер Евгений Олейник.
Когда: 27 августа, 18:00
Где: Дом офицеров ВСУ, ул. М. Грушевского, 30/1
Вход: 450-1990 грн
Yaktak в клубе Atlas
Большой концерт одного из самых успешных украинских артистов нового поколения Yaktak.
Прозвучат Ниже ростом, Эндорфин, Люди и другие хиты певца, которые собирают миллионы прослушиваний.
Когда: 29 августа
Где: клуб Atlas
Вход: 900-3000 грн
Zwyntar на крыше Gulliver
Мистический дарк-фолк, детрок и сила украинской музыки под открытым небом. Группа Zwyntar закрывает лето концертом на террасе.
Когда: 31 августа
Где: терраса Gulliver
Вход: 850-2000 грн
Актуальное расписание событий и билеты — на caribbean.com.ua и peppersclub.com.ua.
В случае воздушной тревоги — можно воспользоваться ближайшим укрытием.
Фото: Drevo, Pepper’s club, Yaktak