Куди піти в Києві у серпні 2025 року: заходи на будь-який смак та гаманець

Серпень 2025 року у Києві обіцяє стати яскравим фіналом літа. У програмі – великі сольні концерти, вечірки просто неба, театральні вистави та шоу з живим звуком.

В афіші цього місяця – вар’єте Рояль, події до Дня Незалежності, джазові вечори, благодійні концерти, трибʼют-шоу і камерні музичні виступи.

У серпні кияни й гості столиці зможуть відвідати вистави театру Чорний Квадрат, танцювальні вечори в Caribbean Club, ретровечір Територія А, зіграти в інтелектуальний квіз або побачити наживо Yaktak, Drevo й Zwyntar.

Зараз дивляться

Куди піти в Києві у серпні 2025 року – дивіться повну афішу подій далі у нашому матеріалі.

Благодійні концерти #НаШапку

Щосереди серпня музика лунає на підтримку поранених українських захисників.

14 серпня – 30-річчя Території А: Анжеліка Рудницька, Віктор Павлік, Аква Віта

21 серпня – Віка Ягич і гурт Узвар

28 серпня – поппанк-гурт 100 % Bavovna з новим альбомом

Де: Pepper’s Club

Вхід: вільний, донати на місці

Інтелектуальна гра Бам Quiz

Вісім нестандартних раундів на логіку, ерудицію і швидкість – з призами, фірмовими стравами та улюбленими напоями.

Бам Quiz – це чудова нагода перевірити свої знання, позмагатися за призи, завести нові знайомства або просто приємно провести вечір із друзями у центрі Києва.

Коли: 12, 19, 26 серпня

Де: Pepper’s Club

Вхід: від 300 грн

Гурт Homin: український рок-вечір

Кавери на Океан Ельзи, Скрябіна, Тартак. Концерт на підтримку 108 батальйону Вовки Да Вінчі.

Коли: 13 серпня

Де: Pepper’s Club

Вхід: від 500 грн

Kyiv Jazz Quintet: Nat King Cole

Джазовий вечір, присвячений творчості Nat King Cole. Гурт Kyiv Jazz Quintet виконає найвідоміші хіти легендарного артиста – Unforgettable, L-O-V-E, Mona Lisa та інші композиції, що й досі зворушують слухачів по всьому світу.

Коли: 20 серпня

Де: Pepper’s Club

Вхід: від 200 грн

Хіти Елли Фітцджеральд

Merry Mary Band виконає хіти легенди джазу Lady Be Good, How High The Moon, Lush Life та інші.

Коли: 27 серпня

Де: Pepper’s Club

Вхід: від 200 грн

Королі Трибʼютів: Depeche Mode

Гурт Fireboll відтворить наживо культові треки Depeche Mode: Enjoy the Silence, Personal Jesus, Strangelove та інші добре відомі композиції.

Коли: 31 серпня

Де: Pepper’s Club

Вхід: вільний

Танцювальні вечори у Pepper’s Club

Щопʼятниці та щосуботи – живі виступи гуртів Real Band, Jolly Band, No Comments, Tokyo, Pentagon, Stories, F.L.I.R.T., After Dark. У програмі – поп, рок і хіти української сцени.

Де: Pepper’s Club

Вхід: вільний

Вистави театру Чорний Квадрат у Caribbean Club

Відверті й сміливі постановки про стосунки, кохання і пошуки себе від театру Чорний Квадрат.

6 серпня – Щастя завжди поруч

9 серпня – Ігри для дорослих

13 серпня – 21 хвилина до та після сексу

16 серпня – Ліворуч від розлуки…

20 серпня – Гола правда

27 серпня – Секс на пляжі – не тільки коктейль

30 серпня – На тебе чекає Tinder-сюрприз

Де: Caribbean Club (вул. Симона Петлюри, 4)

Вхід: 390-790 грн, 420-850-грн

Вар’єте Рояль

Авторське шоу Варʼєте Рояль понад п’ять років занурює глядачів у світ вишуканої еротики, живої музики та естетичного задоволення.

На сцені – харизматична Lida Lee з потужним голосом та магнетичною енергією.

Коли: 8 і 22 серпня

Де: Caribbean Club

Вхід: 1 090 – 2 490 грн

Caribbean Disco Party

Щосуботи – танці під живу музику й сети DJ Mustafaev. На сцені – Tokyo, Jolly, Real, Stories.

Коли: 9, 16, 23, 30 серпня

Де: Caribbean Club

Вхід: 390 – 790 грн

Sex Improv від Kvadrat Шоу

Імпровізаційне шоу без сценарію: глядачі пропонують, актори грають. У ролях – Ірина Гатун, Сергій Федорчук, Євген Амаріца, Олександр Розвяков, Поліна Голованова.

Коли: 14 серпня

Де: Caribbean Club

Вхід: 390 – 790 грн

24 серпня: ретро до Дня Незалежності

Для всіх, хто загадується над питанням, куди піти в Києві 24 серпня, маємо відповідь. На вас чекає живий концерт від гурту Мова та лекція Альберта Цукренка про золоті десятиліття української естради. Хіти Києве мій, Україно, Ніч над Карпатами та інші.

Коли: 24 серпня

Де: Caribbean Club

Вхід: 800 – 1100 грн

Drevo: дві серпневі зустрічі

Фіналіст нацвідбору на Євробачення 2024 Drevo виступить з концертами в Києві. Його хіти Смарагдове небо, Ластівка, Самолітом – звучатимуть на терасі Gulliver.

Коли: 21 і 27 серпня

Де: тераса Gulliver (Спортивна площа, 1А)

Вхід: від 800 грн

Наші Кайдаші: вистава з улюбленими акторами

На сцені – Тарас Цимбалюк, Наталка Денисенко, Ольга Сумська, Володимир Горянський, Вікторія Маремуха та інші. Це вистава, яку варто подивитися кожному українцю, переконаний продюсер Євген Олійник.

Коли: 27 серпня, 18:00

Де: Будинок офіцерів ЗСУ, вул. М. Грушевського, 30/1

Вхід: 450-1990 грн

Yaktak у клубі Atlas

Великий концерт одного з найуспішніших українських артистів нового покоління Yaktak.

Прозвучать Нижче зростом, Ендорфін, Люди та інші хіти співака, які збирають мільйони прослуховувань.

Коли: 29 серпня

Де: клуб Atlas

Вхід: 900-3000 грн

Zwyntar на даху Gulliver

Містичний дарк-фолк, детрок і сила української музики просто неба. Гурт Zwyntar закриває літо концертом на терасі.

Коли: 31 серпня

Де: тераса Gulliver

Вхід: 850-2000 грн

Актуальний розклад подій і квитки — на caribbean.com.ua та peppersclub.com.ua.

У разі повітряної тривоги – можна скористатися найближчим укриттям.

Фото: Drevo, Pepper’s club, Yaktak

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.