Пригрела змею: Камалия пожаловалась на предательство близкой подруги

Камалия рассказала об одном из самых болезненных моментов в своей жизни. Певица призналась, что ее предала близкая подруга, с которой она общалась более 20 лет.

Камалия о предательстве подруги

Артистка обратилась к девушкам, подчеркнув, что нет худшей беды, чем предательство близкого человека, который всегда был рядом и называл ее “сестрой”.

— Более 20 лет она была в моем доме, за моим столом, среди моей семьи. Вместе отдыхали, праздновали, даже в самые мрачные времена были рядом — и в Испании, и во время Covid. Я делилась с ней всем — радостью, болью, секретами, — написала Камалия.

По словам певицы, она “пригрела змею, которая тихо, терпеливо ждала момента, чтобы укусить так, чтобы яд попал прямо в сердце”. Камалия не объяснила, о ком идет речь и что именно произошло.

— Эту боль невозможно описать. Предательство со стороны “своей” — это когда рушится мир. Это когда понимаешь, что враг снаружи — ничто, потому что настоящий враг сидел рядом, улыбался и называл тебя “сестрой”. Девочки, запомните: самый страшный зверь — это не чужая женщина, а “лучшая подруга”. Берегите свое доверие, свое сердце и свою семью. Потому что змея всегда ждет, пока вы поверите, что она — друг, — добавила артистка.

В комментариях подписчики поддержали Камалию, а также поделились собственным опытом дружбы.

Фото: Камалия

