Пригріла змію: Камалія поскаржилася на зраду близької подруги

Камалія розповіла про один із найболісніших моментів у своєму житті. Співачка зізналася, що її зрадила близька подруга, з якою вона спілкувалися понад 20 років.

Камалія про зраду подруги

Артистка звернулася до дівчат, наголосивши, що немає гіршої біди, ніж зрада близької людини, яка завжди була поруч і називала її “сестрою”.

– Понад 20 років вона була в моєму домі, за моїм столом, серед моєї родини. Разом відпочивали, святкували, навіть у найтемніші часи були поруч — і в Іспанії, і під час Covid. Я ділилася з нею всім — радістю, болем, секретами, – написала Камалія.

За словами співачки, вона “пригріла змію, яка тихо, терпляче чекала моменту, щоб вкусити так, щоб отрута потрапила прямо в серце”. Камалія не пояснила, про кого йдеться та що саме сталося.

Зараз дивляться

– Цей біль неможливо описати. Зрада від “своєї” — це коли падає світ. Це коли розумієш, що ворог зовні — ніщо, бо справжній ворог сидів поруч, посміхався і називав тебе “сестрою”. Дівчата, запам’ятайте: найстрашніший звір — це не чужа жінка, а “найкраща подруга”. Бережіть свою довіру, своє серце і свою сім’ю. Бо змія завжди чекає, поки ви повірите, що вона — друг, – додала артистка.

У коментарях підписники підтримали Камалію, а також поділилися власним досвідом дружби.

Фото: Камалія

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.