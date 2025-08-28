В Украине заблокировали доступ к YouTube-каналу Юрия Бардаша, подсанкционного продюсера и музыканта. После начала полномасштабного вторжения он сбежал в Россию и поддержал кровавую политику Кремля.

YouTube-канал Бардаша заблоковано

Об этом сообщили в Центре противодействия дезинформации Украины, опубликовав скриншот, на котором видно, что YouTube-канал Юрия Бардаша отныне недоступен для украинцев.

— После начала полномасштабной войны Юрий Бардаш поддержал российскую агрессию и распространял нарративы, созвучные российской пропаганде, в связи с чем в отношении него применены санкции СНБО, введенные в действие указом президента Украины от 11 апреля 2025 года, — говорится в сообщении ЦПД.

Напомним, в мае этого года Винницкий городской суд признал Юрия Бардаша виновным в ряде тяжких преступлений против государственной безопасности Украины.

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В приговоре говорится, что продюсер публично поддерживал войну РФ против Украины, призывал к изменению государственной границы Украины, распространял пропагандистские материалы через соцсети и прямые эфиры, разжигал национальную и религиозную вражду, а также оправдывал оккупацию украинских территорий и глорифицировал российских военных.

Юрию Бардашу, который сейчас живет в РФ и имеет российский паспорт, грозит 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества в пользу государства.

Фото: Юрий Бардаш

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