В Україні заблокували доступ до YouTube-каналу Юрія Бардаша, підсанкційного продюсера та музиканта. Після початку повномасштабного вторгнення він втік в Росію та підтримав криваву політику Кремля.

YouTube-канал Бардаша заблоковано

Про це повідомили у Центрі протидії дезінформації України, опублікувавши скриншот, на якому видно, що YouTube-канал Юрія Бардаша відтепер недоступний для українців.

– Після початку повномасштабної війни Юрій Бардаш підтримав російську агресію і поширював співзвучні російській пропаганді наративи, через що стосовно нього застосовано санкції РНБО, введені в дію указом президента України від 11 квітня 2025 року, – йдеться у повідомленні ЦПД.

Нагадаємо, у травні цього року Вінницький міський суд визнав Юрія Бардаша винним у низці тяжких злочинів проти державної безпеки України.

У вироку йдеться, що продюсер публічно підтримував війну РФ проти України, закликав до зміни державного кордону України, поширював пропагандистські матеріали через соцмережі та прямі ефіри, розпалював національну і релігійну ворожнечу, а також виправдовував окупацію українських територій і глорифікував російських військових.

Юрію Бардашу, який нині живе в РФ і має російський паспорт, загрожує 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна на користь держави.

Фото: Юрій Бардаш

