Певцы Yaktak (Ярослав Карпук) и Ivan Navi (Иван Сяркевич) оправдались за участие в концерте в день российской атаки на Украину, которая унесла жизни 23 человек.

Мероприятие состоялось в понедельник, 28 августа, на территории ЖК в Софиевской Борщаговке под Киевом. Концерт остановила полиция, а в сети резко отреагировали на событие, назвав его неуместным в день обстрела столицы.

Что известно о концерте в день атаки РФ

Концерт с участием Yaktak и Ivan Navi был благотворительным — собирали 200 тыс. грн на ремонт палат в военном госпитале. Послушать артистов пришло довольно много людей, видео с выступления вечером 28 августа начали распространяться в соцсетях.

На проведение масштабного мероприятия в день атаки РФ отреагировал глава Киевской ОВА Николай Калашник. Он заявил, что организация концерта не была согласована с военным командованием, поэтому мероприятие остановила полиция.

— Мероприятие, организованное в Софиевской Борщаговке, не имело такого согласования. Поэтому сразу обратился в полицию для соответствующего реагирования. Особенно возмущает то, что эти дни в Киеве и области являются днями траура по жертвам жестокой вражеской атаки. В то время, когда мы склоняем головы в скорби, подобные праздничные мероприятия недопустимы, — написал Калашник в своем Telegram-канале.

В отношении организатора концерта и главы Борщаговского поселкового совета правоохранители составили административные материалы по статье 185-1 Кодекса Украины – нарушение порядка организации и проведения собраний, митингов, уличных шествий и демонстраций.

Пользователи сети также раскритиковали организаторов мероприятия и артистов. Большинство считают, что концерт нужно было перенести на другую дату, ведь вечером 28 августа еще продолжались спасательные работы на месте попадания вражеской ракеты.

Реакция Yaktak и Ivan Navi

Yaktak заявил, что не отменил свое участие в концерте, ведь мероприятие имело благотворительную цель, и вместо 200 тыс. грн им удалось собрать 504 тыс. грн на военный госпиталь, где находятся раненые воины.

Певец добавил, что сольный концерт, который был запланирован на 29 августа, он перенес в связи с Днем траура в Киеве и области.

— Мы ни в коем случае не хотели задеть чьи-то чувства, мы искренне просим прощения у всех. Мы всегда помним, что единственные, благодаря кому мы можем жить, — это Силы обороны Украины, — написал Yaktak.

Ivan Navi написал, что понимает “триггерность” вчерашнего концерта и не снимает с себя ответственности за участие.

— Прошу прощения у всех, кого это задело. Но надеюсь, что эти несколько часов, кроме ощутимой помощи военным, также дали возможность ментально отвлечься людям от страшной ночи, которую мы все вчера провели в укрытиях. Берегите себя и друг друга, — говорится в сообщении певца.

