Співаки Yaktak (Ярослав Карпук) та Ivan Navi (Іван Сяркевич) виправдалися за участь у концерті в день російської атаки на Україну, яка забрала життя 23 людей.

Захід відбувся у понеділок, 28 серпня, на території ЖК у Софіївській Борщагівці під Києвом. Концерт зупинила поліція, а у мережі різко відреагували на подію, назвавши її недоречною в день обстрілу столиці.

Що відомо про концерт в день атаки РФ

Концерт за участі Yaktak та Ivan Navi був благодійний – збирали 200 тис. грн на ремонт палат у військовому госпіталі. Послухати артистів прийшло доволі багато людей, відео з виступу ввечері 28 серпня почали ширитися у соцмережах.

На проведення масштабної події в день атаки РФ відреагував голова Київської ОВА Микола Калашник. Він заявив, що організація концерту не була погоджена з військовим командуванням, тому захід зупинила поліція.

– Захід, який організували у Софіївській Борщагівці, не мав такого погодження. Тому одразу звернувся до поліції для відповідного реагування. Особливо обурює те, що ці дні у Києві та області є днями жалоби за жертвами жорстокої ворожої атаки. Коли ми схиляємо голови у скорботі, подібні святкові заходи є неприпустимими, – написав Калашник у своєму Telegram-каналі.

Щодо організатора концерту та очільника Борщагівської селищної ради правоохоронці склали адміністративні матеріали за статтею 185-1 Кодексу України – порушення порядку організації та проведення зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій.

Користувачі мережі також розкритикували організаторів заходу та артистів. Більшість вважають, що концерт потрібно було перенести на іншу дату, адже ввечері 28 серпня ще тривали рятувальні роботи на місці влучання ворожої ракети.

Реакція Yaktak та Ivan Navi

Yaktak заявив, що не скасував свою участь в концерті, адже захід мав благодійну мету, і замість 200 тис. грн їм вдалося зібрати 504 тис. грн на військовий госпіталь, де перебувають поранені воїни.

Співак додав, що сольний концерт, який був запланований на 29 серпня, він переніс у зв’язку із Днем жалоби в Києві та області.

– Ми в жодному разі не хотіли зачепити чиїсь почуття, ми щиро просимо вибачення у всіх. Ми завжди пам’ятаємо, що єдині, завдяки кому можемо жити – це Сили оборони України, – написав Yaktak.

Ivan Navi написав, що розуміє “тригерність” вчорашнього концерту, та не знімає з себе відповідальності за участь.

– Перепрошую в усіх, кого це зачепило. Але сподіваюсь, що ці декілька годин, окрім відчутної допомоги військовим, також дали можливість ментально відволіктись людям від страшної ночі, яку ми усі вчора провели в укриттях. Бережіть себе і один одного, – йдеться у повідомленні співака.

Фото: Ivan Navi, Yaktak

