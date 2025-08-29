В Киеве завершены аварийно-поисковые работы, которые продолжались непрерывно более 30 часов после массированной российской атаки.

Об этом сообщает министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.

Обновлено 29 августа в 11:27.

Атака на Киев 28 августа: количество пострадавших

По информации МВД Украины, в результате массированной атаки на Киев погибли 23 человека, среди них — четыре ребенка.

Игорь Клименко отметил, что самой маленькой девочке было всего два года.

Некоторые тела до сих пор не опознаны, а восемь человек не выходят на связь с родными. Следователи и эксперты тщательно исследуют каждый из фактов, утверждают в МВД.

Спасатели освободили из-под завалов 17 человек, среди которых — четыре ребенка. Всего количество пострадавших достигает более 50 человек.

Всем оказывается помощь, в частности в восстановлении документов и фиксации поврежденного имущества — уже принято более 1 100 заявлений.

В МВД рассказали, что сотрудники ГСЧС разобрали основные массивы конструкций разрушенного дома, чтобы убедиться, что под завалами больше нет людей.

Продолжаются аварийно-восстановительные работы, чтобы жители уцелевших квартир могли как можно быстрее забрать вещи.

Со вчерашней ночи на местах ударов в Киеве работали тысячи сотрудников органов и подразделений МВД, которые сменялись каждые несколько часов. Привлекались сотни единиц техники, роботы и авиация.

Игорь Клименко поблагодарил каждого, кто на пределе возможностей работает на местах российских ударов и помогает людям в самое тяжелое время.

Атака на Киев 28 августа: какие последствия

Напомним, что во время ночной атаки 28 августа россияне атаковали Киев и Киевскую область дронами, крылатыми ракетами и баллистикой.

В столице зафиксировано разрушение и повреждение жилищной инфраструктуры. По состоянию на вечер 28 августа, известно о повреждении 225 жилых домов.

Также повреждена нежилая застройка, гаражи, дворы и общественные здания. Пострадали все районы столицы.

Также повреждены частные дома в Броварском и Фастовском районах.

По данным Воздушных сил ВСУ, во время ночной атаки на Украину россияне применили 629 средств воздушного нападения, включая 598 дронов, 2 ракеты Кинжал, 9 баллистических ракет Искандер и 20 крылатых ракет Х-101.

Противовоздушная оборона сбила или подавила 589 воздушных целей.

