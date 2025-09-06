В возрасте 92 лет скончалась герцогиня Кентская Кэтрин, которая была первой католичкой в королевской семье за последние столетия.

Об этом сообщил Букингемский дворец в соцсети X.

Умерла герцогиня Кентская

Герцогиня Кентская скончалась в Кенсингтонском дворце в окружении своей семьи.

– С глубокой скорбью Букингемский дворец сообщает о смерти Ее Королевского Высочества герцогини Кентской, – говорится в сообщении.

В связи со смертью герцогини Кентской флаги на королевских резиденциях, включая Букингемский дворец, были приспущены до половины мачты.

Принц и принцесса Уэльские заявили, что герцогиня “неустанно работала, чтобы помогать другим и поддерживала многие дела, в частности благодаря своей любви к музыке”.

Герцогиня Кэтрин была самым старшим членом королевской семьи после смерти королевы Елизаветы II. Она была замужем за принцем Эдвардом, герцогом Кентским, двоюродным братом Елизаветы II.

Герцогиня Кентская известна также тем, что вручала трофеи Уимблдона.

Самым запоминающимся моментом из теннисного турнира с ее участием считается женский финал 1993 года, когда герцогиня утешала чешскую теннисистку Яну Новотную, которая уступила Штеффи Граф. Новотная плакала на плече герцогини после того, как потеряла преимущество 4:1 в третьем сете.

‘Wimbledon royal’, committed teacher and talented musician @SkyRhiannon looks back at the fascinating life of the Duchess of Kent, who has died aged 92. pic.twitter.com/hWOCcCNbqS — Sky News (@SkyNews) September 5, 2025

В 1994 году она стала первой королевской особой, перешедшей в католицизм за последние 300 лет. Ожидается, что ее похороны будут по католическому обряду и на них будут присутствовать члены королевской семьи, включая короля Чарльза и королеву Камиллу.

The Guardian пишет, что это будет первая католическая похоронная служба, проведенная для члена королевской семьи в современной британской истории.

Ее похороны, как ожидается, состоятся в Вестминстерском соборе в ближайшие недели. Считается вероятным, что мессу возглавит архиепископ Вестминстера, кардинал Винсент Николс.

