У віці 92 років померла герцогиня Кентська Кетрін, яка була першою католичкою у королівській родині за останні століття.

Про це повідомив Букінгемський палац у соцмережі X.

Померла герцогиня Кентська

Герцогиня Кентська померла у Кенсінгтонському палаці в оточенні своєї родини.

– Із глибоким сумом Букінгемський палац повідомляє про смерть Її Королівської Високості герцогині Кентської, – йдеться у повідомленні.

У зв’язку зі смертю герцогині Кентської прапори на королівських резиденціях, включно з Букінгемським палацом, були приспущені до половини щогли.

Принц і принцеса Уельські заявили, що герцогиня “невтомно працювала, щоб допомагати іншим і підтримувала багато справ, зокрема завдяки своїй любові до музики”.

Герцогиня Кетрін була найстаршим членом королівської сім’ї після смерті королеви Єлизавети II. Вона була одружена з принцом Едвардом, герцогом Кентським, двоюрідним братом Єлизавети II.

Герцогиня Кентська відома також тим, що вручала трофеї Вімблдону.

‘Wimbledon royal’, committed teacher and talented musician @SkyRhiannon looks back at the fascinating life of the Duchess of Kent, who has died aged 92. pic.twitter.com/hWOCcCNbqS — Sky News (@SkyNews) September 5, 2025

Найбільш пам’ятним моментом з тенісного турніру за її участю вважається жіночий фінал 1993 року, коли герцогиня втішала чеську тенісистку Яну Новотну, яка поступилася Штеффі Граф. Новотна плакала на плечі герцогині після того, як втратила перевагу 4:1 у третьому сеті.

У 1994 році вона стала першою королівською особою, яка перейшла в католицизм, за останні 300 років. Очікується, що її похорон відбудеться за католицьким обрядом і на ньому будуть присутні члени королівської родини, зокрема король Чарльз і королева Камілла.

The Guardian пише, що це буде перша католицька похоронна служба, проведена для члена королівської родини в сучасній британській історії.

Її похорон, як очікується, відбудеться у Вестмінстерському соборі найближчими тижнями. Вважається ймовірним, що месу очолить архієпископ Вестмінстера, кардинал Вінсент Ніколс.

