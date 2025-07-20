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Евгения Мороз, редактор ленты новостей
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В Саудовской Аравии умер “Спящий принц”, который более 18 лет находился в коме после ДТП в Лондоне

похорон цвинтар
Фото: Pixabay

В Саудовской Аравии на 36-м году жизни скончался принц Аль-Валид бин Халид Аль Сауд, который провел более 18 лет в коме после страшной аварии в Лондоне в 2005-м.

Об этом сообщает New York Post.

Спящий принц Аль-Валид умер в возрасте 36 лет: что известно

Принц, которого в СМИ называли “Спящим”, получил тяжелую черепно-мозговую травму и внутреннее кровотечение в возрасте 15 лет. После ДТП он больше не приходил в сознание, хотя все это время оставался живым на аппарате искусственного дыхания.

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О смерти принца сообщил его отец, принц Халид бин Талал Аль Сауд, в трогательной публикации на платформе X.

— С верой в Аллаха и Его волю, с глубокой скорбью сообщаем о смерти нашего любимого сына — принца Аль-Валида бин Халида бин Талала бин Абдулазиза Аль Сауда. Да помилует Аллах его, — написал принц Халид бин Талал Аль Сауд, процитировав аят из Корана.

После аварии принц проходил обучение в военном колледже в Лондоне. Его госпитализировали в Медицинском городе короля Абдулазиза в Эр-Рияде, где он оставался в коме до самой смерти.

Его отец все эти годы не терял надежды на выздоровление сына и категорически отказывался от идеи прекратить жизнеобеспечение.

Новость вызвала резонанс в соцсетях: хэштег #СплячийПринц стремительно набирает популярность. Пользователи массово выражают соболезнования:

— Пусть принц Аль-Валид бин Халид покоится с миром. Искренние соболезнования семье, — пишет один из пользователей.

Похоронная молитва по принцу состоится сегодня в мечети Имама Турки бин Абдуллы в Эр-Рияде.

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