Актер сериалов ICTV2 АТП Перевозчики и Участковый из ДВРЗ Вячеслав Довженко показался на публике вместе со своей девушкой, а также признался, что планирует жениться во второй раз.

Довженко о личной жизни

Актер встречается с дизайнером костюмов, которая младше его. На днях пара вместе посетила открытие VI Международного этнографического кинофестиваля ОКО в Киеве.

На мероприятии 48-летний Довженко поделился, что планирует сделать предложение любимой. Однако подробностей актер не раскрыл, ведь хочет, чтобы предложение для девушки было сюрпризом.

Как известно, Довженко в течение 17 лет был женат на актрисе Ксении Баша. Пара развелась в 2018 году, у них есть два сына — Василий и Иван.

Вячеслав обмолвился, что у Ивана, которому 21 год и который скоро появится на больших экранах в главной роли фильма Мавка. Настоящий миф, есть отношения.

— У него есть девушка. Я с ней знаком. Это прекрасная девушка, прекрасная актриса. Не та, что играет Мавку, нет. Пусть это будет его история, у него спрашивайте, — сказал Довженко.

Источник : Утро в большом городе

