Лидер группы Океан Эльзы Святослав Вакарчук рассказал об отношениях со своей мамой Светланой. Музыкант признался, что очень гордится родным человеком и она является для него примером.

Вакарчук о маме и ее увлечениях

По словам лидера Океана Эльзы, его мама — очень творческий человек, ведь она художница. Несмотря на то, что Светлана Александровна работала физиком, она всю жизнь рисовала. Женщину хорошо знают во Львове и за пределами города, ее картины есть у многих людей.

— Это больше, чем хобби, потому что у нее выставки, альбомы. Она всю жизнь была творческим человеком. Мне с ней очень легко в этом смысле. Мы обсуждаем музыку, живопись, литературу. Когда-то мы обсуждали мои первые музыкальные увлечения: от The Beatles до Pink Floyd, от Led Zeppelin до Queen. Она прошла весь этот путь со мной. Потому что, кроме The Beatles, которых она знала со студенческих времен, всего остального она не знала, — поделился музыкант.

Вакарчук подчеркнул, что гордится мамой и радуется за нее. Светлане Александровне 78 лет, она прекрасно выглядит, постоянно посещает различные выставки и в целом не теряет интереса к жизни и людям.

— В этом смысле мне с ней повезло. Она была в когорте наших первых фанов. Ходила на все наши первые выступления: и в Ляльку во Львове, и в дворец Петрушевича, и на небольшие квартирные концерты. Она там всегда была, — вспомнил Святослав.

Музыкант добавил, что мама во многом является для него примером. Когда Вакарчук приезжает домой во Львов, то всегда заходит в мастерскую мамы, которая расположена на чердаке.

— Я знаю, что нужно зайти в мастерскую и посмотреть на новые работы мамы, поговорить, оценить. Причем она не ждет просто слов, что там все очень красиво. Она хочет критики, реального анализа. Мне вообще повезло с родителями. Думаю, не менее половины всех моих достижений в жизни — это заслуга моих родителей: мамы и папы, которого, к сожалению, уже нет, но который очень много в меня вложил и сделал все, чтобы я мог проявить себя максимально, — поделился Вакарчук.

Источник: СучЦукрМуз

