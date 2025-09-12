Актор серіалів ICTV2 АТП Перевізники та Дільничний з ДВРЗ В’ячеслав Довженко показався на публіці разом зі своєю дівчиною, а також зізнався, що планує одружуватися вдруге.

Довженко про особисте життя

Актор зустрічається з дизайнеркою костюмів, яка молодша за нього. Днями пара разом відвідала відкриття VI Міжнародного етнографічного кінофестивалю ОКО у Києві.

На заході 48-річний Довженко поділився, що планує освідчитися коханій. Однак подробиць актор не розкрив, адже хоче, щоб пропозиція для дівчини була сюрпризом.

Також В’ячеслав пояснив, чому не публікує в соцільних мережах фото з коханою.

– Це, по-перше, її рішення. Плюс щастя любить тишу, – сказав актор у коментарі Ранку у великому місті.

Як відомо, Довженко протягом 17 років перебував у шлюбі з акторкою Ксенією Баша. Пара розлучилася у 2018-му, у них є двоє синів – Василь та Іван.

В’ячеслав обмовився, що Іван, якому 21 рік і який скоро з’явиться на великих екранах в головній ролі стрічки Мавка. Справжній міф, має стосунки.

– У нього є дівчина. Я з нею знайомий. Це прекрасна дівчина, прекрасна акторка. Не та, що грає Мавку, ні. Хай це буде його історія, у нього запитуйте, – сказав Довженко.

Джерело : Ранок у великому місті

