Телеканалы ICTV2 и ICTV удивляют экспериментами среди своих! По случаю 25-летия легендарной программы Факты на ICTV ее ведущие лица впервые за всю историю существования изменят свое амплуа.

В течение недели, с 15 по 19 сентября, звездные ведущие новостей Петр Демьянчук, Вячеслав Цымбалюк, Анастасия Мазур и Андрей Ковальский станут соведущими программы Ранок у великому місті на телеканале ICTV2.

Ведущие Фактов ICTV сменят амплуа

Впервые ведущие самой влиятельной новостной программы Украины выйдут из зоны комфорта и попробуют себя в новом для них формате.

Сейчас смотрят

Это событие является частью празднования юбилея, который состоится 18 сентября. За 25 лет Факты стали незаменимым источником информации для миллионов украинцев, завоевав доверие и признание.

Этот телевизионный эксперимент соединит серьезность новостей с легкостью утреннего эфира.

Зрители увидят любимых ведущих в новом свете: не только тех, кто сообщает новости, но и тех, кто делится воспоминаниями, обсуждает личные истории и шутит в эфире.

Вместе с ведущими утренней программы Григорием Германом и Александром Швачкой ежедневно программу будут вести новые ведущие Фактов ICTV:

15 сентября, понедельник – Петр Демьянчук

– Петр Демьянчук 16 сентября, вторник – Вячеслав Цымбалюк

– Вячеслав Цымбалюк 17 сентября, среда – Анастасия Мазур

– Анастасия Мазур 18-19 сентября, четверг-пятница – Андрей Ковальский

Присоединяйтесь к празднованию юбилея Фактов вместе с ICTV2 в 7:00!

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.