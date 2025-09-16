Телеканали ICTV2 та ICTV дивують експериментами серед своїх! З нагоди 25-річчя легендарної програми Факти на ICTV її провідні обличчя вперше за всю історію існування змінять своє амплуа.

Протягом тижня, з 15 по 19 вересня, зіркові ведучі новин Петро Дем’янчук, В’ячеслав Цимбалюк, Анастасія Мазур та Андрій Ковальський стануть співведучими програми Ранок у великому місті на телеканалі ICTV2.

Ведучі Фактів ICTV змінять амплуа

Вперше ведучі найвпливовішої новинної програми України вийдуть із зони комфорту і спробують себе в новому для них форматі.

Ця подія є частиною святкування ювілею, який відбудеться 18 вересня. За 25 років Факти стали незамінним джерелом інформації для мільйонів українців, завоювавши довіру і визнання.

Цей телевізійний експеримент поєднає серйозність новин із легкістю ранкового ефіру.

Глядачі побачать улюблених ведучих у новому світлі: не тільки тих, хто повідомляє новини, а й тих, хто ділиться спогадами, обговорює особисті історії та жартує в ефірі.

Разом з ведучими ранкової програми Григорієм Германом та Олександром Швачкою щодня програму вестимуть нові ведучі Фактів ICTV:

15 вересня, понеділок – Петро Дем’янчук

– Петро Дем’янчук 16 вересня, вівторок – В’ячеслав Цимбалюк

– В’ячеслав Цимбалюк 17 вересня, середа – Анастасія Мазур

– Анастасія Мазур 18-19 вересня, четвер-п’ятниця – Андрій Ковальський

Приєднуйтесь до святкування ювілею Фактів разом з ICTV2 о 7:00!

