Творчий експеримент: ведучі Фактів ICTV змінять амплуа
Телеканали ICTV2 та ICTV дивують експериментами серед своїх! З нагоди 25-річчя легендарної програми Факти на ICTV її провідні обличчя вперше за всю історію існування змінять своє амплуа.
Протягом тижня, з 15 по 19 вересня, зіркові ведучі новин Петро Дем’янчук, В’ячеслав Цимбалюк, Анастасія Мазур та Андрій Ковальський стануть співведучими програми Ранок у великому місті на телеканалі ICTV2.
Вперше ведучі найвпливовішої новинної програми України вийдуть із зони комфорту і спробують себе в новому для них форматі.
Ця подія є частиною святкування ювілею, який відбудеться 18 вересня. За 25 років Факти стали незамінним джерелом інформації для мільйонів українців, завоювавши довіру і визнання.
Цей телевізійний експеримент поєднає серйозність новин із легкістю ранкового ефіру.
Глядачі побачать улюблених ведучих у новому світлі: не тільки тих, хто повідомляє новини, а й тих, хто ділиться спогадами, обговорює особисті історії та жартує в ефірі.
Разом з ведучими ранкової програми Григорієм Германом та Олександром Швачкою щодня програму вестимуть нові ведучі Фактів ICTV:
- 15 вересня, понеділок – Петро Дем’янчук
- 16 вересня, вівторок – В’ячеслав Цимбалюк
- 17 вересня, середа – Анастасія Мазур
- 18-19 вересня, четвер-п’ятниця – Андрій Ковальський
Приєднуйтесь до святкування ювілею Фактів разом з ICTV2 о 7:00!