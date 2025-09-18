Meta официально представила новую модель смарт-очков Ray-Ban Display, оснащенных дисплеем с поддержкой искусственного интеллекта и браслетом Meta Neural Band на основе технологии EMG.

Презентация состоялась во время мероприятия Meta Connect, где Марк Цукерберг назвал новинку следующим этапом развития AI-очков.

Это первые очки компании со встроенным дисплеем и поддержкой искусственного интеллекта.

Что умеют Ray-Ban Display

Пользователи могут через дисплей быстро просматривать сообщения, переводы, фото или получать навигацию без необходимости доставать смартфон.

Дисплей появляется только при необходимости и не мешает обзору. Очки также поддерживают видеозвонки, функцию живых субтитров, перевод языков в реальном времени, управление музыкой и камеру с предварительным просмотром снимков.

Вместе с очками в комплекте идет браслет Meta Neural Band. Он распознает мышечные сигналы на запястье и позволяет управлять устройством жестами — прокручивать, нажимать или даже вводить сообщения.

Разработчики утверждают, что браслет подходит для большинства пользователей, в том числе для людей с ограниченными двигательными возможностями.

Аккумулятор Meta Neural Band обеспечивает до 18 часов работы, есть защита от воды. Для производства использован материал Vectran – такой же, как в посадочных подушках марсохода.

Дизайн и автономность Ray-Ban Display

Ray-Ban Display представлены в двух цветах – Black и Sand. Линзы марки Transitions подстраиваются под освещение, что позволяет использовать их и в помещении, и на улице.

Время автономной работы устройства составляет до шести часов в смешанном режиме, а благодаря зарядному футляру – до 30 часов.

Цена и доступность Ray-Ban Display

Продажи в США стартуют 30 сентября. Стоимость комплекта очков с браслетом составит $799.

В 2026 году новинка появится в Канаде, Франции, Италии и Великобритании.

Фото: скриншот из презентации

Источник : Meta

